Gönül Yazar'ın son hali dikkat çekti

'Taş bebek' lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar, sağlık durumuyla ilgili gündeme geldi. 85 yaşındaki sanatçının son hali, sevenlerini üzdü.

Bir dönem Türk sanat musikisi ve sinemasında fırtınalar estiren sanatçı Gönül Yazar, şimdilerde 85 yaşında...

Türk müziğine önemli katkılarda bulunan Gönül Yazar, sanat hayatına 1952 yılında 15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek atıldı.

Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı; başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filminin ardından "Taş Bebek" lakabı ile anıldı. İlk filminin ardından başrollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı birçok filmde rol aldı.

Aşk hayatı da oldukça çalkantılı olan Gönül Yazar, 6 kez evlendi. Son olarak kendisinden 32 yaş küçük sevgilisiyle gündeme gelen Yazar, yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları yaşadığı magazin gündemine gelen Gönül Yazar için görme yetisini kaybettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Usta sanatçı, hakkında çıkan iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. Gönül Yazar görme yetisinde bir sorun olmadığını belirtti.

Son hali şaşırttı

Gönül Yazar'ın son halini merak eden sevenleri, şaşkınlık yaşadı.

Ev kazasının ardından sağlığıyla ilgili çeşitli sorunlar yaşayan Gönül Yazar'ın şimdiki hali, hayranlarını üzdü.

Yaşını göstermeyen sarı saçları ve her daim bakımlı olan sanatçıyı görenler "yıllar acımamış", "ne oldu sana taş bebek", "geçmiş olsun" yorumlarında bulundu.