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- Ne Serenay ne Duygu! Çağatay Ulusoy şezlongda bakın kiminle yakalanmış!
Ne Serenay ne Duygu! Çağatay Ulusoy şezlongda bakın kiminle yakalanmış!
- Haber Merkezi
- 04.01.2022 - 21:51
Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstleneceği Süslü Korkuluk dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy, son hali ile uzun süre konuşuldu.
Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Emir karakteri ile tanınan Ulusoy, eski aşklarıyla gündeme geldi.
Bir dönem Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Ulusoy, şu sıralar Ufak tefek Cinayetler'de boy gösteren ve sevilen Duygu Sarışın'la aşk yaşıyor.
Duygu Sarışın'la sık sık ayrıldığı söylenen ancak uzun zamandır birlikte olan oyuncunun Berrak Tüzünataç'la yakalandığı ortaya çıktı.
Tüzünataç ve Ulusoy'un 2012 yılında çekilen karelerini gören hayranları şaşırırken, ikili Çeşme'de gazetecilere yakalanmıştı.
ÇAĞATAY ULUSOY VE BERRAK TÜZÜNATAÇ'IN SAMİMİ HALLERİ
Berrak Tüzünataç, Çağatay Ulusoy'la Çeşme'de Aya Yorgi Koyu'nda yakalandı. İkili o dönem geç saatlerde, aynı şezlongda görüntülendi.
Yakalandığını fark eden Berrak Tüzünataç, Ulusoy'un kucağına saklanıp, yüzünü saçlarıyla örtmeye çalışırken, Ulusoy ise öfkeden deliye döndü.
SARMAŞ - DOLAŞ GÖRÜNTÜLER...
Olayın ardından oyuncu arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nun otomobiline binen Tüzünataç, hızla uzaklaştı. Mekanda gece boyu sarmaş dolaş görüntüler sergileyen Ulusoy ve Tüzünataç, eğlenmek için gelenlerden tepki almıştı.