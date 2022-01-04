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Ne Serenay ne Duygu! Çağatay Ulusoy şezlongda bakın kiminle yakalanmış!

Ne Serenay ne Duygu! Çağatay Ulusoy şezlongda bakın kiminle yakalanmış!

Son zamanlarda tarzı ile eleştirilen ve beğenilmeyen Çağatay Ulusoy, meslektaşı Duygu Sarışın ile aşk yaşıyor. Bir dönem Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Ulusoy'un görüntülendiği kişi şoke etti.