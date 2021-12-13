Ne Serenay Sarıkaya ne Almeda Abazi! Tolgahan Sayışman öyle birine gönül vermiş ki...

Ne Serenay Sarıkaya ne Almeda Abazi! Tolgahan Sayışman öyle birine gönül vermiş ki...

Bir dönem adı Serenay Sarıkaya ile anılan ancak Almeda Abazi ile evlenen Tolgahan Sayışman, yine eski aşkıyla gündem oldu. Sayışman'ın gönlünü verdiği oyuncu, herkesi şaşırttı.

Yakışıklı ve başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, Lale Devri dizisinde adını geniş kitlelere duyurdu.

Dizide başarılı bir performans sergileyen Sayışman, rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'ya aşık oldu.

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk o dönem gündeme bomba gibi düştü ancak nikah masasına gitmeden sona erdi.

İkilinin neden ayrıldığı detaylı olarak öğrenilemezken, Sarıkaya bu ayrılığın ardından diziye veda etti.

Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Tolgahan Sayışman gönlünü güzel sunucu Almeda Abazi'ye kaptırdı.

Almeda Abazi ile evlenen Efe ve Alina adında iki çocuğu olan oyuncunun eski aşkı yeniden gündem oldu.

TOLGAHAN SAYIŞMAN'IN GÖNLÜNÜ MERVE BOLUĞUR'A KAPTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Tolgahan Sayışman ve Merve Boluğur birkaç kez ele ele görüntülendi. İkilinin aşkı hayranlarını oldukça mutlu etti. Ancak bu aşk nikah masasına gitmeden sona erdi.

Merve Boluğur, bu aşkın bitmesinin ardından gönlünü Murat Dalkılıç'a kaptırdı ve evlendi. Boluğur'un evlenmesinden uzun bir süre sonra ise Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi ile nikah masasına oturdu.

Abazi-Sayışman çiftinin mutlu evlilikleri devam ederken, Boluğur'un aşkı uzun ömürlü olmadı ve boşanmayla sonuçlandı.