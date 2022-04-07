Ne Serkay Tütüncü ne de İlhan Şen! Burcu Özberk'in sevgilisi bakın kim çıktı, samimi pozları olay...

Ne Serkay Tütüncü ne de İlhan Şen! Burcu Özberk'in sevgilisi bakın kim çıktı, samimi pozları olay...

Adı ilk önce Serkay Tütüncü ile ardından Aşk Mantık İntikam'daki partneri İlhan Şen'le anılan Burcu Özberk'in yeni sevgilisi ortaya çıktı. Özberk ile Murat Kazancıoğlu samimi bir şekilde görüntülendi.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, şimdilerde Fox TV'de yayınlanan ve final yapmaya hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, başarılı oyunculuğuyla hayranlarının beğenisini kazanıyor.

Performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Özberk, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Adı daha önce yakın arkadaşı Serkay Tütüncü ve Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri İlhan Şen ile anılan 32 yaşındaki oyuncu, şimdi de bambaşka bir isimle gündemde...

Aşk iddialarını reddetmişti

Burcu Özberk, Serkay Tütüncü ve rol arkadaş İlhan Şen ile yakın arkadaş olduğunu belirterek hakkında çıkan aşk iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

Özberk, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada,''Benimle ilgili çıkan aşk hikayelerini gerçekten şoklara girmiş bir şekilde okuyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu, bir diğer açıklamasında, ''Çıkan haberler için ilişkim yoktur, ilişkim olursa saklamam diye çok söyledim.'' demişti.

Özberk, yine Murat Kazancıoğlu hakkındaki aşk iddialarına da ''Hayır'' şeklinde yanıt vermişti.

Gönlünü bakın kime kaptırdı

Burcu Özberk ile işletmeci Murat Kazancıoğlu’nun aşk yaşadığı iddiası, ilk kez 2020 yılında gündeme gelmişti.

Murat Kazancıoğlu ve Burcu Özberk önceki akşam, Emirgan'daki bir gece kulübünde birlikte görüntülendi.

Geç saatlere kadar eğlenen ikilinin samimi halleri, Magazin Burada'nın kameralarına yansıdı.

Kazancıoğlu'nun, Özberk'i düşmesin diye belinden tutması da dikkatlerden kaçmadı.