'Ne yaptın Avşar kızı' Hülya Avşar hem alttan hem üstten dekoltesiyle sınırları deldi geçti...

'Ne yaptın Avşar kızı' Hülya Avşar hem alttan hem üstten dekoltesiyle sınırları deldi geçti...

Konser veren Hülya Avşar'ın sahne kıyafetini görenlerin nutku tutuldu. Dekoltesiyle iddiasını ve cesaretini konuşturan Avşar kızı, gündeme damgasını vurdu.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra şarkılarıyla da başarıyı yakalayan Hülya Avşar, müzik piyasasına geri döndü.

'Sen Aşk Mısın?' şarkısını çıkaran Hülya Avşar, hemen ardından dinleyicileriyle buluştu.

Son dönemlerde sanatçıların sahne kıyafetleri magazin gündeminden düşmezken, bir cesaret göstergesi de Hülya Avşar'dan geldi.

Açıklamalarıyla gündemde yer edinmiş bir isim olan Avşar kızı, sahne kostümüyle adından söz ettirdi.

Açıldıkça açıldı...

58 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, tercih ettiği kıyafet ile sevenlerini adeta mest etti.

Fiziğini gözler önüne seren ve cesur bir seçim yapan Hülya Avşar, konserinde siyah dantel detaylı transparan bir elbise giydi.

Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan dekoltesiyle adeta genç meslektaşlarına meydan okudu.

Yırtmaç dekoltesinin yanı sıra hem sırt hem göğüs dekolteli bir kıyafet giyen Avşar, sosyal medyaya damga vurdu.

İşte her yerden dekolte veren Hülya Avşar'ın sahne pozları...