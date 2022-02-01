Ne yok ki... Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın saray yavrusu evine bakan doyamadı!

Ne yok ki... Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın saray yavrusu evine bakan doyamadı!

Youtube kanalı açan ve hayatını takipçileri ile paylaşan Aslıhan Turan, evinin kapılarını açtı. Sosyetik ismin evini görenler beğenmeyi ihmal etmezken, "Ev değil, saray yavrusu" yorumları yapıldı.

2018 yılında Galatasaray'da top koşturan Arda Turan ile evlenen ve medyadan uzak durmayı tercih eden Aslıhan Doğan, ilk çocuğu Hamza'yı kucağına aldı ve anneliği tattı.

Hamza'nın ardından ikinci oğlu Asil Aslan'ı kucağına alan Aslıhan Doğan, medyadan uzak durmaya devam etti.

Ancak 2021 yılının ikinci yarısında daha fazla medyadan uzak durmak istemeyen ve kendisini tanıtmak isteyen Turan, önce sosyal medya hesabını herkese açtı.

Sosyal medya hesabından kendisine, Arda Turan'a ve çocuklarına dair kareler paylaşan güzel isim, daha sonra Youtube el attı.

Youtube sayfası açan ve kısa süre içerisinde çok fazla takipçi kazanan Aslıhan Doğan Turan, günlük hayatını anlattığı vloglar çekti.

Bu vloglardan birisinde, "ASLIHAN DOĞAN TURAN | EV TURU" ile evini anlatan sosyetik isim, hayranlarından bolca beğeni aldı.

Evinin dekorasyonu ile özel olarak ilgilendiğini söyleyen ve 28 dakikalık bir tur hazırlayan Aslıhan Doğan, "Burası ev değil, saray yavrusu" dedirtti.

ARDA - ASLIHAN TURAN'IN EVİ

Tanıtımına evinin salonundan başlayan Aslıhan Doğan Turan, evinin renksiz olmadığını, koyu renkler ve ahşap kullandığını söyleyerek eve biraz farklılık katmak istediğini söyledi.

Farklı tarzları benimseyen ve evinin diğer evlerden farklı olmasına özen gösteren Turan, evini tanımlarken "Yalın ve sade ama net bir ev burası." dedi.

Aslıhan Turan ayrıca, "'Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanan bir insanım. 6 ay oldu buraya taşınalı. Salonu tasarlarken iki çocuğumuz olduğu için ona göre planlamalar yaptık.'' ifadelerini kullandı.

Evin birinci katını daha çok yetişkinlere yönelik dizayn eden Turan, ikinci katta ise çocukları için eğlenceli bir oyun alanı oluşturduğunu belirtti.

(GÖRÜNTÜLER ASLIHAN TURAN'IN YOUTUBE KANALINDAN ALINMIŞTIR)