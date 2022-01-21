Ne Zeynep ne de Sinem! Kenan İmirzalıoğlu bir dönem bakın hangi tescilli güzelle aşk yaşamış

Ne Zeynep ne de Sinem! Kenan İmirzalıoğlu bir dönem bakın hangi tescilli güzelle aşk yaşamış

ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı mercek altına alındı. İmirzalıoğlu'nun bir zamanlar aşk yaşadığı ismi görenler ise şaştı kaldı.

Deli Yürek, Karadayı ve Ezel gibi unutulmayan dizilerin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde ATV 'de yayınlanan bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstleniyor.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, neredeyse tüm vaktini geçtiğimiz yıl kucaklarına aldıkları ilk bebekleri Lalin'le geçiriyor.

Örnek evlilikleriyle ünlüler dünyasında parmakla gösterilen ünlü çift, şimdilerde yeniden anne-baba olmak için gün sayıyor.

Mutlu evliliklerini ikinci bir kız bebeğiyle taçlandıracak olan ünlü çift, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan İmirzalıoğlu'nun özel hayatı da tarafından merak ediliyor. Hayranları, özellikle ünlü oyuncunun eski aşklarını yakın markajına aldı.

Yakışıklı oyuncunun, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Melek Komiser' rolüyle akıllara kazınan Zeynep Beşerler ile aşk yaşadığı biliniyordu.

Ancak İmirzalıoğlu'nun Beşerler'den ayrıldıktan sonra aşk yaşadığı tescilli güzeli görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ÖZGE AKBULUT İLE AŞK YAŞAMIŞ

Kenan İmirzalıoğlu'nun adı, Zeynep Beşerler'den ayrıldıktan sonra sık sık Ezel dizisindeki rol arkadaşları Cansu Dere ve Berrak Tüzünataç ile anılmıştı.

Ancak İmirzalıoğlu'nun bu süre zarfında 2009'da Çeşme'de düzenlenen Miss & Mr. Model yarışmasının birincisi Özge Akbulut ile beraber olduğu ortaya çıkmıştı.

Ancak İzmirli tescilli güzel Özge Akbulut, yakışıklı oyuncudan sürpriz bir şekilde ayrılmış ve bu olay günlerce magazin gündemini meşgul etmişti.