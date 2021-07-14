Aydemir Akbaş'ın, "Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" açıklamasına Çehre'den cevap geldi. Peki, Nebahat Çehre ne dedi?

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, geçtiğimiz günlerde verdiği röportaj ile özel hayatında dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Akbaş, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu." sözleriyle gündeme geldi.

Bu sözlere Nebahat Çehre'nin ne cevap vereceği merak edilirken, Çehre Nişantaşı'nda bir mağazadan çıkarken objektiflere yansıdı.

Çehre, gazetecilerin soruları üzerine Aydemir Akbaş'ın açıklamalarına cevap verdi.

"KIZMADIM AMA ŞAŞIRDIM"

Nişantaşı'ndaki ünlü bir çanta markasının mağazasında objektiflere yansıyan Nebahat Çehre, muhabirlerle sohbet etti.

Usta oyuncu, yıllar sonra kendisiyle evlenmek istediğini açıklayan Aydemir Akbaş'ın bu sözlerine kızmadığını ancak şaşırdığını söyledi.

"ÇOK ŞANSSIZ BİR AÇIKLAMA.."

Yılmaz Güney ve Akbaş'ın çok eski dost olduklarını anlatıp, bu açıklamayı 'şansızlık' olarak değerlendiren Çehre, "O çok şanssız bir açıklama aslında kötü bir niyeti yok, çünkü biz Yılmaz Güney'in sağ koluyduk, ailecek görüştüğümüz bir insan." dedi.

"İYİ BİR AİLENİN ÇOCUĞUDUR"

Çehre son olarak, "Onore edip, iltifat ettikten sonra arkasından onu söylemesi şanssızlık olmuş. Galatasaray Lisesi mezunu, çok iyi bir ailenin çocuğudur.

Ben ona kırılmam çünkü herkes anladı ne demek istediğini. Aramadım ama belki o arayacak, kırgınlık yok. Biz Yılmaz'la evli iken o Beyhan ile evliydi çok sevdiğim insanlar. 65'li yıllardan tanışıyoruz resimlerde hepimiz tıfılız." dedi.