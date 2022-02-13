Necati Şaşmaz kaç yaşında, nereli? İşte 'Polat Alemdar'ın son hali...

Kurtlar Vadisi dizindeki "Polat Alemdar" karakteriyle bir nesli büyüten Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından soluğu İbo Show'da aldı. Şaşmaz hakkındaki bilgiler ise yeniden merak konusu oldu.

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı "İbo Show", kısa bir aranın ardından yeniden ekranlarda...

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği İbo Show, her hafta sonu yeniden renkli konukları ve müzik ziyaretiyle seyircisiyle buluşacak.

İbo Show'da yeni sezonun ilk konukları arasında ise, bir dönemin efsanesi Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Necati Şaşmaz yer alıyor.

Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Şaşmaz, hayat hikayesi ve oyunculuğu ile Türkiye'nin sevilen isimleri arasında. Seyirciler ise uzun zamandır ekranda görünmeyen Necati Şaşmaz hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

Kariyerinde 'Kurtlar Vadisi' dışında başka proje bulunmayan 50 yaşındaki oyuncu, özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.

Peki Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Aralık 1971 doğumlu olan oyuncu Elazığ’da dünyaya geldi.

Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Amerika'da 6 sene kalan Şaşmaz, çalışma ve oturma izni sağlayan yeşil kartı aldı.

2012-2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli kalan ardından boşanan oyuncunun Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki çocuğu bulunuyor.

Şimdilerde dinlenmeye çekilen 50 yaşındaki oyuncu, Kurtlar Vadisi dizisinin yanı sıra, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinde de rol aldı.