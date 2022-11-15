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    Necati Şaşmaz: Kurtlar Vadisi geri dönüyor

    Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Polat Alemdar'a hayat veren oyuncu Necati Şaşmaz, fenomen dizi için yeniden çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.
    • 15.11.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:24
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    Necati Şaşmaz: Kurtlar Vadisi geri dönüyor

    Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ı canlandıran ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, TRT Müzik'te yayınlanan Mazhar Alanson İle programına konuk oldu.

    Ünlü sanatçı Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hakkında açıklamalarda bulundu.

    Şaşmaz, hayranlarına bekledikleri haberi verdi.

    Necati Şaşmaz: Kurtlar Vadisi geri dönüyor VİDEO

    "Nasipse olacak"

    Ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." dedi.

    "Ocakta başlıyoruz"

    Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." dedi.

    Necati Şaşmaz: Kurtlar Vadisi geri dönüyor #1


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