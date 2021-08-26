Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı arasında gerilim had safhada! 'Tarikat kisvesi altındaki bu oluşumdan...'

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz ve eski eşi Nagehan Kaşıkçı arasında sular durulmuyor. Nagehan Kaşıkçı, Necati Şaşmaz'ın 'mahkemeye sahte rapor sundu' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bir döneme damga vuran ''Kurtlar Vadisi'' dizisinde hayat verdiği Polat karakteriyle büyük bir üne kavuşan oyuncu Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı, 12 Aralık 2012 tarihinde evlenmişti.

Evliliğin birinci yılında ilk oğlunu kucağına alan Şaşmaz çifti, 4 yıl sonra da ikinci oğlunu dünyaya getirmişti. Ancak Şaşmaz ve Kaşıkçı, 2019 yılında birbirlerine karşılıklı boşanma davası açtı.

8 yaşındaki oğlunun babasıyla tarikat merkezlerine gittiği için psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek psikiyatrdan rapor alan Nagehan Kaşıkçı, dava sonucunda oğullarının velayetini ve 16 bin lira nafaka kazandı.

Oğlunun sağlığının yerinde olduğunu belirten Necati Şaşmaz ise verilen raporun sahte olduğunu ileri sürdü. Şaşmaz, psikiyatr hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşanan gelişmenin ardından Nagehan Kaşıkçı'dan yanıt gecikmedi.

"ÜÇ AYRI RAPOR DAHA BULUNUYOR"

Nagehan Kaşıkçı eski eşi, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın 'sahte rapor sundu' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nagehan Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, ''Dün itibarıyla basında çıkan, şahsımı ve çocuklarımı ilgilendiren asılsız haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duydum. Medyada bahsi geçen 'sahte rapor' iddiası tamamen gerçek dışı olup, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Nitekim bizzat mahkemenin talebi üzerine Anadolu Adliyesi Adli Destek Birimi psikolog ve pedagog uzman heyeti, Adli Tıp Kurumu ve Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzman hekimleri tarafından tanzim edilen üç ayrı rapor, sahte olduğu iddia edilen rapor ile tamamen aynı doğrultudadır. Çocuğumun tarikat oluşumu nedeniyle uğradığı psikolojik zararlar, raporların tamamında çok açık bir şekilde ifade edilmiştir.'' dedi.

"ÇOCUKLARIMIN BABASININ MENSUBU OLDUĞU TARİKAT..."

Kaşıkçı, ''Dolayısıyla ileri sürülen sahte rapor iddiası, bahsi geçen kurum ve hekimlere saygısızca yöneltilmiş iftiradan öteye geçememektedir. Çocuklarımın babasının kendi kusurlarını kamufle etmek amacıyla mesleğini dürüstçe icra eden hekimlere ithamda bulunmak yerine çocuklarının sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri için çaba sarf etmesi en büyük temennimdir. Bu konuda anneleri olarak her türlü gayreti gösterdiğimi, çocuklarımın pedagojik tedavi süreçlerini titizlikle takip ettiğimi bildirmek isterim. Son olarak çocuklarımın babasının da mensubu olduğu, dini ve ahlaki değerlere tamamen aykırı tarikat kisvesi altındaki bu oluşumdan çocuklarımı korumak ve uzak tutmak adına hukuki mücadelemi sürdürdüğümü ve sürdüreceğimi de kamuoyuna saygılarımla bildiririm.'' ifadelerini kullandı.