Dini eğitimlerin alınmasında ailesinin başarısı olduğunu söyleyen Necmettin Nursaçan, merhum babasıyla teravihe gittiğini ve teravihin önemini anlattı.

Son günlerde bir grup vatandaşın camilerdeki çocuk seslerinden rahatsız olduklarını ifade etmesi, eleştirilere neden oluyor.

Ancak çoğu kişi, çocukların camiilere küçük yaşlardan itibaren gitmesi gerektiğini ve cami alışkanlığını aileleriyle birlikte kazanacağını düşünüyor.

Bu isimlerden biri de Necmettin Nursaçan oldu. 24 TV'de Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Necmettin Nursaçan, camilere olan sevgisini anlattı.

Camiyle olan bağlarını anlattı

Çocukken camiye gitmenin önemine değinen Nursaçan, Esra Elönü'nün "Camiye ilk kaç yaşında gittiniz?" sorusunu cevaplandırdı.

"Çocuklukta oraya gitmek ne önemliymiş"

Nursaçan'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Çocukken gittim, kaç yaşında olduğumu bilmiyorum ama ne güzel hatıralardı. Merhum babamla giderdik, o teravih namazları kılardı.

O çocuklukta oraya gitmek ne önemliymiş. Anam okuma yazma bilmezdi ama mübarekti. Babam okuma yazmayı asker ocağında öğrenmiş ama ne dürüst insanlardı. Beni bu yola onlar sevk etti.

Necmettin Nursaçan: Çocuklukta camiye gitmek ne önemliymiş VİDEO

"Bizim okuduğumuz mektepleri açanlara rahmet okuyorum"

Halbuki bir okuma yazmaları yok ama anne ve babalarından dini terbiye almışlar. Burcu burcu hanemizde İslam tüterdi.

Bana saygı gösterirlerdi, hatırlayınca utanıyorum. Allah onlardan razı olsun. Ne güzel hocalarımız vardı. Eli öpülecek insanlar. Bizim okuduğumuz mektepleri açanlara rahmet okuyorum.

Duygulanıyoruz, onlara rahmet okuyoruz. Aile çok önemli, ilk mektep ailedir. Ailede baba güneş, anne ay, çocuklar da yıldızlar durumundadır.

Yuvamızda huzur, saygı sevgi olmalı ki dünyamız bir cennet, ahiretimiz ayrı bir cennet olmalı. "