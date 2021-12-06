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    Nedeni çok ilginç! Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşanamıyor...

    MasterChef jürisi şef Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek, anlaşmalı boşanmaya hazırlanırken işler karıştı. Çift, tazminat konusunda anlaşmazlık yaşıyor...
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 15:54
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    Nedeni çok ilginç! Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşanamıyor...

    Türkiye serüveni eşiyle tanışmasıyla başlayan Danilo Zanna, boşanma sürecinde...

    Masterchef jürisinin İtalyan şefi Danilo ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’in boşanacağı ekim ayında belli olmuştu.

    2012 yılında evlenen çift, 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü.

    Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler’de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.

    Haberin çıkmasıyla çift, boşanacaklarını doğrulamış, sonrasında da sessizliğe bürünmüştü.

    TAZMİNATTA ANLAŞAMADILAR

    Anlaşmalı boşanmak isteyen ikili, henüz “anlaşamadığı” için boşanma davası açamıyor. Hâlâ boşanma protokolü üzerinde tartışan iki isim, tazminat konusunda hemfikir olamadı.

    Danilo Zanna, eşine Etiler’deki evi, oğullarının velayetini, eğitim masraflarını ve ayda 20 bin TL nafakanın yanı sıra boşanma tazminatı olarak 500 bin Euro vermeyi teklif etti.

    Nedeni çok ilginç! Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşanamıyor... #1

    DAVA ÇIKMAZA GİRDİ

    Bu teklifi kabul etmeyen Tuğçe Demirbilek, dokuz yıllık evlilikleri için İtalyan şeften 1 milyon euro tazminat talep etti.

    Rakamı fazla bulan Zanna, 500 bin euroda ısrar ettiği için protokol tıkandı.

    Nedeni çok ilginç! Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşanamıyor... #2

    Nedeni çok ilginç! Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşanamıyor... #3

    Nedeni çok ilginç! Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşanamıyor... #4

    Nedeni çok ilginç! Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşanamıyor... #5

    Nedeni çok ilginç! Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşanamıyor... #6

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