Nehir Erdoğan ile Erkan Petekkaya'lı Suçlu dizisinin adı değişti! Yeni adı bakın ne oldu

Nehir Erdoğan ile Erkan Petekkaya'lı Suçlu dizisinin adı değişti! Yeni adı bakın ne oldu

Başrolünde Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ın yer aldığı Star TV'nin iddialı dizisi Suçlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. O3 Medya imzalı dizinin ismi ''Sana Söz'' olarak değiştirildi.

Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın yer aldığı Star TV'nin kod adı ''Suçlu'' olan yeni dizisi geçtiğimiz hafta sete çıktı.

Yönetmenliğini ve proje tasarımcılığını Şenol Sönmez'in üstlendiği, senaryosunu Ali Erkan Ersezer ile Sertaç Sayın'ın kaleme aldığı dizi, ikilinin hayranlarında büyük merak uyandırdı.

Ancak hazırlıkları son sürat devam eden dizi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin ''Suçlu'' olarak ifade edilen isminde ise değişikliğe gidildiği ortaya çıktı.

YENİ İSMİ ''SANA SÖZ'' OLDU

O3 Medya tarafından Star TV için çekilen ve yeni sezonun iddialı dizileri arasında gösterilen dizinin ismi ''Sana Söz'' olarak değiştirildi.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya ve Serkan Altunorak'ın yanı sıra; Aslıhan Kapanşahin, Atakan Hoşgören, Ali Önsöz, Gökçe Yanardağ, Emin Olcay, Ayçin İnci ve Hivda Zizan Alp yer alıyor.

DİZİ KARAKTERLERİ

Bir cinayet davasının etrafında gelişecek olan hikayede Erkan Petekkaya, Ömer isimli bir emniyet amirini, Nehir Erdoğan ise cinayet haberlerinin peşine düşen bir televizyon programı sunucusu Elif’i canlandıracak.

Ömer'in babasına usta oyuncu Emin Olcay, Ömer'in eşine ise Ayçin İnci hayat verecek. Son olarak Sefirin Kızı'nda seyirciyle buluşan Hivda Zizan Alp de polis Naz'ı canlandıracak.

Dizide garson Ayşe'nin ölüm olayının bir numaralı zanlısı olan Bora'yı Ali Önsöz oynarken Bora'nın annesine ise Gökçe Yanardağ hayat verecek.

Aslıhan Kapanşahin'in Elif'in kızı Duru'yu, Atakan Hoşgören'in Elif'in oğlu Umut'u canlandıracağı diziye katılan ünlü isimlerden birisi de Serkan Altunorak oldu. Oyuncu, Elif karakterinin eşi avukat Erdem olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.