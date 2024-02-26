Neil Armstrong sorusu gündem oldu! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bazı sorular sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster? yarışması dün akşam yeni bölümü ile ekranlardaydı.
Yarışmanın 25 Şubat 2024 Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde sorulan bir soru sosyal medyada gündem oldu.
Yarışmacının Neil Armstrong sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada uzun süre gündemde kaldı.
İşte, Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sorulan Neil Armstrong kimdir sorusu...
Neil Armstrong kimdir?
A) Everest'in zirvesine çıkan ilk insandır.
B) Uzaya çıkan ilk insandır
C) Dünyanın çevresini dolaşan ilk insandır.
D) Ay'da yürüyen ilk insandır.
Soruda yüzde elli joker hakkını kullanan yarışmacı bu soruya "C" cevabını vererek yanlış cevabı verdi.
Bu sorunun doğru cevabı "D" şıkkı 'Ay'da yürüyen ilk insandır'.