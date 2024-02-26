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Neil Armstrong sorusu gündem oldu! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

Neil Armstrong sorusu gündem oldu! Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Neil Armstrong sorusu sosyal medyada gündem oldu. İşte gündem olan o soru ve yanıtı...