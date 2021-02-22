Nejat Altıntaş kimdir? Doç. Dr. Nejat Altıntaş ne doktoru? Doç. Dr. Nejat Altıntaş'ın hayatı ve biyografisi..

Nejat Altıntaş kimdir? Doç. Dr. Nejat Altıntaş ne doktoru? Doç. Dr. Nejat Altıntaş'ın hayatı ve biyografisi..

Doç. Dr. Nejat Altıntaş, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Yaptığı açıklamalarla merak konusu olan Doç. Dr. Nejat Altıntaş’ın hayatı araştırılıyor.

Doç. Dr. Nejat Altıntaş, konuk olduğu programlarda yaptığı açıklamalar nedeniyle sık sık gündeme geliyor.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında yer alan Doç. Dr. Nejat Altıntaş, yaptığı açıklamalarla merak konusu oldu. İzleyiciler, Doç. Dr. Nejat Altıntaş’ın hayatını araştırıyor.

Peki, Nejat Altıntaş kimdir, kaç yaşında? Doç. Dr. Nejat Altıntaş ne doktoru? İşte, Doç. Dr. Nejat Altıntaş hakkında merak edilenler..

DOÇ. DR. NEJAT ALTINTAŞ KİMDİR?

Doç. Dr. Nejat Altıntaş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Süreyyapaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı alanında ihtisas yapmıştır.

Sağlık Bakanlığına bağlı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev alan Altıntaş, Samsun'da bulunan 19 Mayıs Üniversitesi Tip Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapmıştır.

Samsun'da görev yaptığı sırada ABD’nin tıp sınavları olan USMLE sınavlarından Step1, Step2 ve Step 3 sınavlarının her üçünü ve İngilizce TOEFL sınavını başarıyla geçerek Harvard Tıp Fakültesi Uyku Kliniğinde araştırma asistanı olarak American Thorasic Society Başkanı Prof.Dr. Atul Malhotra'nın yanında çalışmıştır.

Daha sonrasında Pittsburgh Üniversitesi uyku kliniğine gelerek Post-doctoral fellowship programını, American Academia of Sleep Medicine Başkanı Prof.Dr. Patrick Strollo'nun yanında yapmıştır.

2015 yılında Holllanda'da Avrupa Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçerek "European Diploma in Respiratory Medicine" diplomasını almıştır.

Türkiye’ye döndükten sonra Namık Kemal Üniveristesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına başlayan Altıntaş, 2016 yılında Türk Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçmiştir.

2017 yılında doçentlik sınavını başarıyla geçerek Göğüs Hastalıkları Doçenti unvanını almaya hak kazanmıştır.

Halen Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmakta olan Altıntaş, Journal of Turkish Sleep Medicine dergisinin Editör yardımcılığı görevini yürütmekte olup Torakd Derneği Uyku Çalışma Grubu sekreteridir.