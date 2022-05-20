Nejat İşler'den Zafer Algöz'e eleştiri

Oyuncu Nejat İşler, Zafer Algöz'ün Erşan Kuneri'nin Gibi'ye benzetilmesiyle ilgili yaptığı ”2 fırın ekmek, 4 fırın da boyoz yemeleri gerek” açıklamasına göndermede bulundu.

Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' adlı dizisinin oyuncularından Zafer Algöz, 'Gibi'de rol alan Feyyaz Yiğit'e göndermede bulundu.

Algöz, bir kullanıcının, "Keşke sen ve Cem ağabey, 'Gibi'de bir bölüm de olsa oynasanız. Ne güzel olurdu Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek." sözlerine, "Feyyaz Yiğit komedisi mi?" yanıtını vererek, güldü.

Algöz'ün bu cevabı, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.

Nejat İşler de eleştirdi

Oyuncu Nejat İşler de, Cem Yılmaz ve Zafer Algöz'ün "Erşan Kuneri" dizisiyle ilgili tartışma yaratan açıklamalarına gönderme yapan bir paylaşım yaptı.

İşler, Antalya Film Festivali'nde yaşadığı bir olayı anlattı.

"Aslolan hikayedir, bunu en iyi bilenler hikaye anlatıcılarıdır"

Ünlü oyuncu, "Buna benzer bir kafa, yıllar evvel Antalya Film Festivali sonuçlarını beğenmeyince; 'Biz şu kadara film yaptık, üç kuruşa film yapanlarla aynı kategoride değerlendirildik' diye eziklenmişti. Aslolan hikayedir. Bunu en iyi bilenler hikaye anlatıcılarıdır." ifadelerini kullandı.

"Seyircinin kararı esastır"

İşler, daha sonra ise konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşımla konuşur gibi yazmışım yine. Burada paylaşılanların, sağda solda çok önemliymiş gibi dolanabileceğini hep unutuyorum. Neyse, üreten herkese selam olsun. Seyircinin kararı esastır."