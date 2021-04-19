Nejat Uygur kimdir? Kağıt Ev'in Mert Fırtına'sı Nejat Uygur'un hayatı..

Kağıt Ev adlı yeni dizide Fırtına ailesinin büyük oğlu, mühendislik son sınıf öğrencisi Mert Fırtına'yı canlandıran Nejat Uygur, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Nejat Uygur kimdir?

Genç yaşta birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Nejat Uygur, bu akşam Star TV'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Kağıt Ev'de Mert karakterine hayat veriyor.

Behzat Uygur’un oğlu, Süheyl Uygur’un yeğeni ve ünlü tiyatro duayeni, komedi oyuncusu Nejat Uygur ile aynı adı taşıyan torunu Nejat Uygur, Nejat Uygur Jr. olarak biliniyor.

İzleyiciler, yeni diziyi merakla beklerken oyuncuları hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor. Ünlü oyuncuya dair 'Kağıt Ev'in Mert'i Nejat Uygur kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor.

Nejat Uygur, aile mesleği olan oyunculuk üzerinden kariyerinde emin adımlarla ilerleyen genç isimler arasında yerini alıyor.

Peki, Nejat Uygur kimdir? İşte, Kağıt Ev'in Mert Fırtına'sı Nejat Uygur'un hayatı hakkında bilgiler...

KAĞIT EV MERT FIRTINA KİMDİR?

Yakışıklı, başarılı, güzel ruhlu bir delikanlı olan Mert Fırtına, Fırtına ailesinin büyük oğlu ve mühendislik son sınıf öğrencisidir. Çok küçük şeylerden mutlu olabilen Mert, ailesi ve arkadaşlarıyla çok güzel ilişki içindedir.

NEJAT UYGUR KİMDİR?

1 Ocak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nejat Uygur'un, babası ünlü oyuncu Behzat Uygur ve amcası da ünlü oyuncu Süheyl Uygur'dur.

Adını ünlü oyuncu, tiyatro ve komedi duayeni dedesi Nejat Uygur'dan alan Nejat Uygur Jr., dedesi ve amcaları gibi oyunculuk yapmaktadır. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Uygur'un asıl alanı tiyatrodur.

Nejat Uygur, lise eğitimini TED İstanbul Koleji'nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi almamış ve direkt olarak aile mesleği olan ve hevesli olduğu oyunculuğa başlamıştır.

Nejat Uygur Jr. ilk olarak arkadaşı Sina ile çektiği Vine videoları ile tanınmıştır. Oyunculuk kariyerine sosyal medyada çektiği videolarla başladıktan sonra dizilere de yönelmiş ve ''Bizim Hikaye'' dizisinde canlandırdığı Hikmet rolü tanınmıiştır.

2016 yılında Murat Kaman’ın yazıp yönettiği başrollerini Emrah Kaman, Zafer Algüz ve Melek Baykal’ın başrollerini paylaştığı ''Kaçma Birader'' adlı sinema filminde rol almıştır.

Uygur, son olarak Hakan karakteriyle ''Kırmızı Oda'' dizisine konuk olmuştur.