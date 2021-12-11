Neler çekmiş neler! Masumlar Apartmanı'nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan'ın zorlu kariyeri...

Masumlar Apartmanı dizisinin "Hasibe"si Açelya Devrim Yılhan’ın oyunculuk öncesi hayatı oldukça zor geçmiş... Birçok mesleği deneyen oyuncu, tecrübe edinse de bayağı bir sınandığını söylüyor.

Masumlar Apartmanı dizisinde Hasibe karakterine hayat veren Açelya Devrim Yılhan, performansıyla milyonların beğenisini topladı.

Dizideki rolünün aksine Yılhan'ın sosyal medya paylaşımları da bir hayli dikkat çekiyor.

Yılhan hakkında araştırma yapan seyirciler, şaşırtan gerçeklerle de karşılaıyor.

Genç oyuncu, oyunculuk kariyerinin öncesinde farklı mesleklere yönelmiş. Bu deneyimlerinin hepsinde bir sorunla karşılaşmış. Yılhan, konservatuvara da kilolu olduğu için kabul edilmemiş.

ASIL HAYALİ BAMBAŞKAYDI

Açelya Devrim Yılhan, oyuncu olmadan önceki hayali savaş pilotu olmak olduğunu söylüyor.

Sadece bu yüzden 15 yaşındayken Eskişehir’de üç kez 500 metreden paraşütlü atlayış gerçekleştiriyor. Bu duruma tam alışmaya başlarken, yükseklik korkusu oluşuyor. Yılhan, korkusunu yenmek için bindiği gondolda da baygınlık geçiriyor...

EN BÜYÜK KORKUSU

Okul dönemindeki en büyük korkusu ise matematik dersi. Atılım Üniversitesi’nde 2 sene matematik bölümünde okumuş ve sonra bırakıyor.

Ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne giriyor.

Yılhan,bugün bile kabuslarında matematik sınavına girdiği görüyor ve uykusundan korkuyla uyandığını dile getiriyor.

KİLOLU DİYE REDDEDİLDİ

9 yaşında tenise başlamış ve 18 yaşına dek lisanslı oyuncu olarak sürdürmüş. Ankara'da katıldığı bir turnuvada da üçüncülük başarısı bulunuyor.