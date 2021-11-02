Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok, ayrıldı mı? Paylaşımına yorum yağdı!

Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok, ayrıldı mı? Paylaşımına yorum yağdı!

Kanal D'de yayınlanan ''Neler Oluyor Hayatta'' programının sunucularından Hakan Ural, bugünkü programda yer almadı. Peki Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok? Hakan Ural programdan ayrıldı mı?

Sunuculuğunu Nur Tuğba Algül ile Hakan Ural'ın yaptığı ''Neler Oluyor Hayatta'' adlı program, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleycisiyle buluşuyor.

Ancak açıklamalarıyla magazin dünyasının önemli figürleri arasında yer alan ünlü sunucu Hakan Ural, bugünkü yayında yer almadı.

Bunun üzerine programın sıkı takipçileri, Hakan Ural'ın programdan ayrılıp ayrılmadığını öğrenmek için araştırmalarına başladı.

Peki Hakan Ural neden yok? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı? İşte detaylar...

HAKAN URAL NEDEN YOK, NELER OLUYOR HAYATTA'DAN AYRILDI MI?

İzleyiciler, Hakan Ural'ın programda yer almaması nedeniyle programa veda ettiğini düşünürken Hakan Ural, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kanal D'nin sevilen programı Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Hakan Ural, sosyal medya hesabı üzerinden hastalığı nedeniyle programa ara verdiğini duyurdu.

Ural, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bir kaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar."

Hakan Ural'ın paylaşımının altına çok sayıda ''Geçmiş olsun'' ve '' Acil şifalar diliyorum'' yorumları yapıldı.