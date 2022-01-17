Nereden nereye be Sezercik! Yeşilçam'ın minik ismine bir de şimdi bakın...

Nereden nereye be Sezercik! Yeşilçam'ın minik ismine bir de şimdi bakın...

Yeşilçam sinemasında Sezercik karakteriyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu, değişimi ile gündem oldu. Sezercik'in son halini görenler, tanımakta bir hayli zorlandı.

Yeşilçam'da oynadığı Sezercik rolleri ile üne kavuşan Sezer İnanoğlu, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Yıllar sonra herhangi bir yapımda yer almayan ve oyunculuğu bırakan İnanoğlu, babasından miras kalan yapımcılık şirketinin başına geçti.

Ancak unutulmayan isimlerin arasına adını yazdıran Sezer İnanoğlu, herkesin aklında "Minik Sezercik" olarak kaldı.

Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu'nun kuzeni olarak Sezer İnanoğlu, geçen uzun bir zamanın ardından bu defa değişimi ile gündem oldu.

Bir hayli değiştiği ve kilo aldığı görülen Sezer İnanoğlu, ekranlardan uzak geçen zamanda ise oldukça zor şeyler yaşadı.

SEZER İNANOĞLU'NUN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Kıbrıs Savaşı’nın anlatıldığı ‘Sezercik Aslan Parçası’ filmiyle gönülleri fehteden Sezer İnanoğlu, 'Sezercik’ adıyla yıldız oldu.

O dönem Yeşilçam'ın en başarılı ve sevilen çocuk yıldızı olan Sezercik, yıllar sonra değişimi ile hayranlarının karşısına çıktı.

24 Ocak 2007’de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan Bayrampaşa cezaevinde yatan İnanoğlu, zaman geçtikçe bir hayli kilo aldı.

Özellikle 1996 yılında evlendiği ilk eşi sunucu Nil Pınar İnanoğlu'nun, Beykoz’daki yalılarında 23 Mart 1997’de başına tabancayla ateş ederek intihar etmesi, Sezer İnanoğlu'nu bunalıma sürükledi.

Sezer İnanoğlu’nun eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği ve uyuşturucu kullanmaya başladığı söylendi.