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    'Nereden, nereye...'Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu değişimiyle şoke etti

    Şimdilerde sosyal medyadaki pozları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Gizem Hatipoğlu'nun eski hali, takipçilerini hayrete düşürdü. İşte Gizem Hatipoğlu'nun inanılmaz değişimi...
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 12:55
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    'Nereden, nereye...'Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu değişimiyle şoke etti

    2007 yılında Gizem Akın olarak katıldığı Var Mısın Yok Musun programında Hakan Hatipoğlu ile tanışan güzel isim, 2011 yılında nikah masasına oturdu.

    Gizem Hatipoğlu ve Hakan Hatipoğlu, Survivor yarışmasıyla asıl çıkışını yakaladı.

    Acun Ilıcalı'nın hayatına dokunduğu isimlerden olan çift, şimdilerde kızları Lila ile anne baba olmanın keyfini sürüyor.

    Hakan Hatipoğlu ekran macerasına Survivor yorumcusu olarak devam ederken, Gizem Hatipoğlu işlerini sosyal medyadan yürütüyor.

    Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi olan Hatipoğlu, güzelliği ve tarzını adeta pozlarıyla konuşturuyor.

    Değişimi şaşırttı

    34 yaşındaki Hatioğlu'nun eski hallerini görenler ise şoke etti.

    Gizem Hatipoğlu, fiziği ve bakım rutinleriyle güzelliğini daha da öne çıkarsa da, yıllar önceki fotoğrafları takipçilerini hayrete düşürdü.

    Değişimi gözler önüne serilen Gizem Hatipoğlu, dokunuşların ardından beğenileri kaptı.

    İşte eski ve yeni hali...

    Nereden, nereye... Hakan Hatipoğlu nun eşi Gizem Hatipoğlu değişimiyle şoke etti #1

    Nereden, nereye... Hakan Hatipoğlu nun eşi Gizem Hatipoğlu değişimiyle şoke etti #2

    Nereden, nereye... Hakan Hatipoğlu nun eşi Gizem Hatipoğlu değişimiyle şoke etti #3

    Nereden, nereye... Hakan Hatipoğlu nun eşi Gizem Hatipoğlu değişimiyle şoke etti #4

    Nereden, nereye... Hakan Hatipoğlu nun eşi Gizem Hatipoğlu değişimiyle şoke etti #5

    Nereden, nereye... Hakan Hatipoğlu nun eşi Gizem Hatipoğlu değişimiyle şoke etti #6

    Nereden, nereye... Hakan Hatipoğlu nun eşi Gizem Hatipoğlu değişimiyle şoke etti #7


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