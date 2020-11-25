Neşeli Günler filmi ne zaman çekildi? Neşeli Günler filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Neşeli Günler filmi ne zaman çekildi? Neşeli Günler filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Neşeli Günler, bu akşam bir kez daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Turşu suyu tartışmasıyla akıllara kazınan Neşeli günler, eski İstanbul'u hatırlatacak.

Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı Neşeli Günler hem oyuncu kadrosu hem de çekildiği mekanla merak konusu oldu.

Seyredenlerin her seferinde ilgiyle izlediği Neşeli Günler filmi, ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak. Peki, Neşeli Günler konusu ne? Neşeli Günler filmi nerede çekildi? İşte detaylar..

NEŞELİ GÜNLER NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler, 1978 yapımı bir Türk filmidir. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı filmin yönetmeni Orhan Aksoy'dur.

Başrollerini, Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit'in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve gelişen olayları komik bir dille anlatmaktadır.

Filmin bir diğer önemli ismi ise Ziya rolüyle müthiş bir performans gösteren Şener Şen'dir.

NEŞELİ GÜNLER TURŞUCU NEREDE?

Neşeli Günler filminin çekildiği Asri Turşucusu, İstanbul’un Cihangir semtinde ilk günkü gibi duruyor.

Fatih Edirnekapı'da 1913 yılında bir aile işletmesi olarak kurulan dükkân 1938 yılında Cihangir'e taşınmış. Asri Turşucusu ev yapımı, sağlıklı ve lezzetli turşularıyla bir asrı aşkın süredir Cihangir'de hizmet veriyor. Yazın kapalı olan Asri Turşucu, eylülde tekrar açılıyor ve yaza kadar hizmet veriyor.

NEŞELİ GÜNLER KONUSU NEDİR?

Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hallerinde bir çifttir. 6 çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler.

Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine evde bu yüzden tartışmaya başlarlar. Tartışma büyür. Sonunda Kazım Efendi üç çocuğunu da alır ve evi terk eder. Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır.

Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulurlar ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI KİMLERDİR?