Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı tanınmaz halde! Yıllar ona pek acımamış anlaşılan...

Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı tanınmaz halde! Yıllar ona pek acımamış anlaşılan...

1978 yapımı Neşeli Günler filminde küçük Tuncay'a hayat veren çocuk oyuncu Necati Aslan, yıllar içinde bir hayli değişti. Aslan'ın çocukluğunu hatırlayanlar, yeni halini tanıyamadı.

Yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1978 yapımı Neşeli Günler, günümüzde de izleniyor.

Başrollerini Münir Özkul ve Adile Naşit'in paylaştığı komedi filmin kadrosunda ise Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan, Ahmet Sezerel, Mürüvvet Sim ve İhsan Yüce gibi isimleri ağırladı.

Geçen zamana rağmen hala çok sevilen filmde yer alan çocuk oyunculardan Necati Aslan, Tuncay'a hayat verdi.

O dönemin en sevilen çocuk oyuncuları arasında gösterilen Aslan, geçen zamanda ise bir hayli değişti.

Geçen zaman içerisinde oyuncunun değişimini gören ve çocukluk haline aşina olanlar ise tanımakta zorlandı.

KÜÇÜK TUNCAY'IN SON HALİ

Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterini canlandıran Necati Aslan, son haliyle ağızları açık bıraktı. Aslan, yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüştü.

Oyuncunun son halini gören hayranları, zaman tünelinde kısa bir yolculuğa çıktı..

Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde yönetmen koltuğuna oturan Aslan, aynı zamanda ise yapımcı ve senarist.

Her anlamda oldukça yetenekli olan Necati Aslan; Yeşilçam'da 'Mirasyediler', 'Hababam sınıfı uyanıyor', 'Dokunmayın Şabanıma', 'Deli Kadir' gibi projelerde yer aldı.