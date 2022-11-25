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    Neslihan Atagül iç çamaşırsız pozuyla zifiri karanlığı aydınlattı! Cesur kareleri damga vurdu!

    Gecenin Ucunda dizisiyle setlere geri dönen Neslihan Atagül, son paylaşımıyla dikkat çekti. Derin göğüs dekoltesiyle poz veren ünlü oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 13:28
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    Neslihan Atagül iç çamaşırsız pozuyla zifiri karanlığı aydınlattı! Cesur kareleri damga vurdu!

    Sefirin Kızı dizisinde rol aldığı esnasa geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle ayrılmak durumunda kalan Neslihan Atagül, sağlığına kavuştu.

    Setlere ara vermeye dayanamayan Atagül, kısa bir sürede toparlanarak geri döndü.

    Eşi Kadir Doğulu ile birlikte rol aldığı "Gecenin Ucunda" adlı dizide "Macide" karakterini canlandıran Neslihan Atagül, son paylaşımıyla gündem oldu.

    Cesur pozlar

    30 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'dan yayınladığı dekolteli kareleriyle takipçilerini mest etti.

    Tercih ettiği siyah derin göğüs dekolteli üstüyle poz veren Neslihan Atagül, güzelliği ve zarafetiyle geceye damga vurdu.

    13 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü oyuncuya, yerli yabancı binlerce hayranından beğeni mesajları yağdı.

    İşte Neslihan Atagül'ün cesur seçimi...

    Neslihan Atagül iç çamaşırsız pozuyla zifiri karanlığı aydınlattı! Cesur kareleri damga vurdu! #1

    Neslihan Atagül iç çamaşırsız pozuyla zifiri karanlığı aydınlattı! Cesur kareleri damga vurdu! #2

    Neslihan Atagül iç çamaşırsız pozuyla zifiri karanlığı aydınlattı! Cesur kareleri damga vurdu! #3


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