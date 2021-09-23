Neslihan Atagül iyileşti, sonunda dönüyor! O dizide bomba bir partnerle başrolde...

Neslihan Atagül iyileşti, sonunda dönüyor! O dizide bomba bir partnerle başrolde...

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün yeni bir diziyle görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte Atagül'ün adı geçen o proje...

Gülseren Budayıcıoğlu ile yapımcı Onur Güvenatam ortak olduğu OGM Pictures imzalı diziler ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Budayıcıoğlu'nun kitaplarından esinlenilerek ekranlara uyarlanan diziler, izleyicileri derinden etkiliyor.

TV8'de yayınlanan ''Doğduğun Ev Kaderindir'' dizisiyle başlayan bu süreç, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız ile devam ediyor.

Dijital platform Netflix için çekilen ''Atiye'' dizisinin de yapımını üstlenen OGM Pictures'ten yepyeni bir televizyon dizisi geliyor. Merakla beklenen projenin TV8 kanalında yayınlanacağı biliniyor.

ERKEK BAŞROL: ÇAĞATAY ULUSOY

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir ile Kırmızı Oda, kanalın en iddialı projelerindendi. Kırmızı Oda yeni sezonda da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken yanına kardeş bir dizi geliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş, senaryo aşaması devam eden dizinin erkek başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer alacağını duyurdu.

KADIN BAŞROL İÇİN NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ADI GEÇİYOR

Dizide ünlü oyuncuya kimin eşlik edeceği de merak konusu oldu. Gelen kulis bilgilerine göre, dizinin kadın başrolü için iki önemli kadın oyuncunun üzerinde duruluyor. Bu isimlerden biri Neslihan Atagül, diğeri ise Özge Gürel.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, en son ''Sefirin Kızı'' dizisinde boy göstermiş ancak sağlık sorunları nedeniyle diziye Şubat ayında veda etmişti.

Güzel oyuncu Özge Gürel ise 2020 yılında yayınlanan ''Bay Yanlış'' adlı diziden sonra bir projede yer almadı.

NETLEŞEN BİR İSİM YOK

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen yeni dizide Çağatay Ulusoy dışında bir isim netleşen bir isim yok.

Ancak Neslihan Atagül ve Özge Gürel isimleri kadın başrol için olabilecek en iyi adaylar arasında bulunuyor.