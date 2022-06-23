Neslihan Atagül sahalara geri döndü! Mini eteğiyle spor keyfi...

Tehlikeli bağırsak sendromunu atlatan Neslihan Atagül, mini eteğiyle spor yaptı. O anları da takipçilerinin beğenisine sundu.

1992 doğumlu Neslihan Atagül, yer aldığı televizyon programlarında yakaladığı başarısıyla tanınan bir isim oldu.

Oyunculuğa ilk kez Yaprak Dökümü dizisi ile başlayan Atagül, çeşitli dizi ve filmde rol aldı.

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan ve uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, yakın süreçte 'Gecenin Ucunda' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde hastalığıyla ve ani şekilde zayıflamasıyla gündeme gelen Atagül, İngiltere'deki tedavisinin ardından hastalığını atlattı.

Atlattığı hastalığının ardından eski formuna geri kavuşan Atagül, son olarak sosyal medyada yaptığı spor paylaşımıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun, spor salonunda fit fiziğiyle paylaştığı mini etekli poz, takipçilerini hayran bıraktı.