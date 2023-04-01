Neslihan Atagül yıllar içindeki değişimi ile dikkat çekti! Neslihan Atagül'ün eski hali ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün eski hali ortaya çıktı. Başarılı oyuncunun eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 30 yaşındaki Neslihan Atagül'ün eski hali..

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündeme geldi. Birçok dizi ve filme rol alan başarılı oyuncu güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Uzun yıllardır ekranların karşısında olan Neslihan Atagül kendi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

20 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Atagül'ün annesi Beyaz Rus babası ise Çerkes kökenlidir.

2005 yılında çeşitli reklam filmlerinde rol alan Atagül, 2006-2010 yılları arasında Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakterine hayat verdi.

Neslihan Atagül, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ünlü oyuncu sırasıyla Yaprak Dökümü, Canım Babam, Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda isimli dizilerde rol almıştır.

Atagül, Fatih Harbiye dizisindeki rol arkadaşı Kadir Doğulu ile Temmuz 2016'da evlendi. Başarılı oyuncunun yıllar önceki halleri sosyal medyada gündeme geldi.

İşte Neslihan Atagül'ün eski hali..