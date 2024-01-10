Neslihan Atagül’ün abisini görenlerin ağzı açık kaldı! Abisi değil ikizi… Güzel oyuncu Neslihan Atagül hakkında merak edilen konuların başında ailesi geliyor. Neslihan Atagül’ün gözlerden uzak bir hayat yaşayan abisi görenleri şaşkına çevirdi. İşte, güzel oyuncunun ikizi gibi olan abisi…

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Son zamanlarda eşi Kadi Doğulu’nun kendisine ihanet ettiği haberleriyle gündemde yankı uyandıran Neslihan Atagül hakkında en çok merak edilenlerden birisi ailesi.

Güzel oyuncu, ‘Fatih Harbiye’ dizinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünya evine girmişti.

Son zamanlarda da sıkça ihanet haberleriyle gündeme gelen Neslihan Atagül son olarak eşiyle birlikte rol aldığı ‘Gecenin Ucunda’ dizisinin yayından kaldırılmasının ardından inzivaya çekildi.

Ailesine ve kendisine bolca vakit ayırma fırsatı bulan Atagül, güzel zamanlar geçiriyor. Güzel oyuncunun ailesi hakkındaki merak sürerken abisi ile benzerliği görenleri şaşırttı.

Neslihan’ın abisi…

Annesi Beyaz Rus (Belarus), babası Türk olan Neslihan Atagül ile abisi İlkay Atagül'ün benzerliğini gündeme bomba gibi düştü. Abisi güzel oyuncuya aynı ikizi gibi benziyor.

Gözlerden uzak bir hayatı olan abi İlkay Atagül, evli ve bir kız çocuğu babası.