Neslihan Atagül'ün annesi Rus güzeli çıktı! Gören gözlerine inanamıyor! "Güzelliğini annesine borçlu" Ah Belinda filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle herkesi büyüledi. Meğer ünlü oyuncu güzelliğini Rus kökenli annesinden almış. İşte Neslihan Atagül'ün annesi...

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Netflix’te geçtiğimiz günlerde yayınlanan Aaah Belinda filmiyle adından söz ettiren Neslihan Atagül, özel hayatıyla gündeme geliyor.

Dizide Dilara Başaran karakterine hayat veren ünlü oyuncu, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Neslihan Atagül, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile nikah masasına oturdu.

30 yaşındaki ünlü oyuncu bu kez annesiyle gündeme geldi. Meğer Neslihan Atagül’ün annesi Rus kökenliymiş.

Yaprak Dökümü dizisiyle büyük çıkış yakalayan Neslihan Atagül, güzelliğini Rus kökenli annesinden almış. İşte ünlü oyuncunun annesi…

Güzelliğini annesine borçlu!

Güzelliğini annesinden alan Neslihan Atagül’ün annesi Beyaz Rus, babası ise Çerkez kökenli. Ünlü oyuncu güzelliğini Rus kökenli annesine borçluymuş.

Oyunculuğuyla ve güzelliğiyle adından söz ettiren Neslihan Atagül, Yaprak Dökümü, Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı gibi dizilerde de rol aldı.

Son olarak Star TV ekranlarında yer alan Gecenin Ucunda dizisinde eşi Kadir Doğulu ile birlikte rol aldı.