Neslihan Atagül'ün cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı! 'Giyinmeyi unutmuşsun' Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün Instagram hesabından paylaştığı iddialı karelerine beğeni ve yorum yağdı. İşte Neslihan Atagül'ün cesur pozları..

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül cesur kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Neslihan Atagül'ün iddialı kombini dikkat çekti.

2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile dünyaevine giren Neslihan Atagül geçtiğimiz günlerde evliliği ile magazin gündeminde uzun süre yer almıştı.

Kadir Doğulu'nun bir mekanda başka bir kadınla dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ikilinin boşanacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Yaşanan bu olayın ardından Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu birlikte poz vererek bu iddiaları yalanlamıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Neslihan Atagül'ün geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı kareler gündeme geldi.

İddialı kıyafeti ile beğeni toplayan Neslihan Atagül'ün o pozlarına yorum yağdı. Yaklaşık 1 milyona yakın beğeni alan Atagül'ün paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum yapıldı.

İşte Neslihan Atagül'ün iddialı pozları..