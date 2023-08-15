Neslihan Atagül'ün tekne pozları olay oldu... O detay gözden kaçmadı! Çıplak mı değil mi? Şu sıralar tatiline teknede devam eden Neslihan Atagül, paylaştığı pozlarla hayranlarından yorumlar kaptı. Atagül'e "Eşin Kadir nerede?" diye soruldu.

Kadir Doğulu ile Fatih Harbiye dizisinde tanışan ve evlenen Neslihan Atagül, örnek bir aile profili çiziyordu. Kadir doğulu ile birbirlerine olan aşklarını sık sık dile getiren ikiliye, geçtiğimiz aylarda nazar değdi. Kadir Doğulu'nun başka bir kadınla sarmaş dolaş eğlenmesi gündeme bomba gibi düşerken, Neslihan Atagül ise boşanmayacağının sinyalini verdi. Yaşanan olaydan sonragözler hep Atagül'ün üzerinde olurken, son paylaştığı pozlar da dikkati çekti. Neslihan Atagül'den cesur kare Tatilin keyfini teknesinde çıkaran Neslihan Atagül, siyah - beyaz karesiyle görenleri kendisine hayran bıraktı. Uzaktan çektiği kareyi yayınlayan Atagül'ün bikinili hali ise olay oldu. Neslihan Atagül'ün güzelliğine ve fiziğine yorum yapanlar ise eşi Kadir Doğulu'yu da sormadan edemedi.