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- Neslihan Yeldan kimdir? Neslihan Yeldan kaç yaşında, nereli? Neslihan Yeldan dizi ve filmleri..
Neslihan Yeldan kimdir? Neslihan Yeldan kaç yaşında, nereli? Neslihan Yeldan dizi ve filmleri..
- Haber Merkezi
- 20.01.2021 - 13:02
- Güncelleme : 20.01.2021 - 13:05
Başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde Aydan Bolat karakteriyle hafızalara kazınan Neslihan Yeldan, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme geliyor.
Kullanıcılar tarafından yakından takip edilen Neslihan Yeldan'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu.
Peki Neslihan Yeldan kimdir? Neslihan Yeldan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler..
NESLİHAN YELDAN KİMDİR?
Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.
Dormen Tiyatrosu ve Beşiktaş, Beşiktaş Kültür Merkezi ve Kent oyucuları topluluklarında görev yapmıştır.
1993 yılında rol aldığı Yaz Evi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
Neslihan Yeldan, 1.66 metre boyunda, 56 kilo ve Balık burcudur.
NESLİHAN YELDAN DİZİ VE FİLMLERİ
Neslihan Yeldan’ın rol aldığı diziler ve filmler:
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2020 - Sen Çal Kapımı
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2017-2019 – İstanbullu Gelin (Senem) (TV Dizisi)
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2016 – Deliormanlı (Ümit) (Sinema Filmi)
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2016 – Arkadaşlar İyidir (TV Dizisi)
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2014 – Saklı Kalan (Nevin) (TV Dizisi)
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2014 – Kiraz Mevsimi (Önem) (TV Dizisi)
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2013 – Karınca Kapanı (Münevver) (Sinema Filmi)
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2012 – Kuzey Güney (Aynur) (TV Dizisi)
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2011 – Vücut (Meltem) (Sinema Filmi)
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2011 – Bir Kadın Tanıdım (Füsun) (TV Dizisi)
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2010 – Veda (Pakize Bozok) (Sinema Filmi)
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2010 – 2011 – Dürüye’nin Güğümleri (Handan) (TV Dizisi)
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2009 – 2010 – Kavak Yelleri (Nur) (TV Dizisi)
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2008 – Peri Masalı (Pamira) (TV Dizisi)
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2006 – Sahte Prenses (Vicdan) (TV Dizisi)
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2006 – Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (TV Filmi)
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2006 – Bir Demet Tiyatro (Füreyya) (TV Dizisi)
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2005 – Organize İşler (Lalezar) (Sinema Filmi)
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2004 – Sahra (Nil) (TV Dizisi)
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2004 – Herşey Yolunda (Nilüfer) (TV Dizisi)
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2004 – Dişi Kuş (TV Dizisi)
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2003 – Şapkadan Babam Çıktı (TV Dizisi)
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2003 – Yuvam Yıkılmasın (Derya) (TV Dizisi)
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2002 – Vaka- Zaptiye (Saadet) (TV Dizisi)
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2000 – Kırık Zar (TV Filmi)
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2000 – Güneş Yanıkları (Lale) (TV Dizisi)
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1999 – Köstebek (2) (TV Dizisi)
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1999 – Figüran (TV Filmi)
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1999 – Deli Yürek (TV Dizisi)
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1998 – Kaçıklık Diploması (Heykeltraş) (Sinema Filmi)
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1997 – Ruhsar (Melike) (TV Dizisi)
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1996 – 1997 – Tatlı Kaçıklar (Serap ) (TV Dizisi)
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1995 – Sahte Dünyalar (TV Dizisi)
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1995 – Bir Demet Tiyatro (Füreyya) (TV Dizisi)
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1994 – Kare As (TV Filmi)
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1993 – Yaz Evi (Alev) (TV Dizisi)