Neslihan Yeldan kimdir? Neslihan Yeldan kaç yaşında, nereli? Neslihan Yeldan dizi ve filmleri..

Neslihan Yeldan kimdir? Neslihan Yeldan kaç yaşında, nereli? Neslihan Yeldan dizi ve filmleri..

Sen Çal Kapımı dizisinde Aydan Bolat karakterini canlandıran Neslihan Yeldan, sosyal medyada merak edilen isimler arasında yer alıyor. Neslihan Yeldan kimdir? Neslihan Yeldan kaç yaşında, nereli?

Başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde Aydan Bolat karakteriyle hafızalara kazınan Neslihan Yeldan, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Kullanıcılar tarafından yakından takip edilen Neslihan Yeldan'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu.

Peki Neslihan Yeldan kimdir? Neslihan Yeldan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler..

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Dormen Tiyatrosu ve Beşiktaş, Beşiktaş Kültür Merkezi ve Kent oyucuları topluluklarında görev yapmıştır.

1993 yılında rol aldığı Yaz Evi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Neslihan Yeldan, 1.66 metre boyunda, 56 kilo ve Balık burcudur.

NESLİHAN YELDAN DİZİ VE FİLMLERİ

Neslihan Yeldan’ın rol aldığı diziler ve filmler: