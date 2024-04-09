Nesrin Cavadzade Ali Koç’lu paylaşım yaptı sosyal medya sallandı! "Başkan nazik adam…" Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Nesrin Cavadzade Ali Koç ile paylaşım yaptı. Güzel oyuncunun paylaşımı gündemde adeta bomba etkisi yarattı. İşte, Nesrin Cavadzade’nin paylaşımı…

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Rol aldığı Yüzyıllık Mühür, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade adından sıkça söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor.

Cavadzade, bu kez Ali Koç ile verdiği pozla gündeme geldi. Güzel oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı ve kısa sürede yayılan paylaşımına yorumlar yağmur misali yağdı.

Cesur ve iddialı pozlarıyla gündemin nabzını tutan Cavadzade yine sosyal medyayı yıktı geçti.

Her paylaşımı olay olan güzel oyuncu Ali Koç'la çekilmiş pozuna "Ben helikopterini çağırdım, ama Başkan nazik adam kendi de geldi" notunu düşerek paylaştı.

İşte, Nesrin Cavadzade’nin Ali Koç’lu paylaşımı...