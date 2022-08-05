Nesrin Cavadzade pembe bikinisiyle mest etti! 'Karın kasına doyduk'

Meslektaşı Gökhan Alkan ile yollarını ayıran güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, tatilde verdiği bikinili pozlarla gündem oldu.

1982 yılında Bakü'de dünyaya gelen oyuncu Nesrin Cavadzade, bugüne kadar sayısız projede yer aldı ve birçok ödülün sahibi oldu.

Nesrin Cavadzade, özellikle Yasak Elma dizisi sayesinde yıldız gibi parladı.

Eda Ece ve Şevval Sam ile birlikte Yasak Elma dizisinde yer alan güzel isim, Şahika karakterini canlandırdı.

Bu karakterin altından başarıyla kalkan ve sosyal medyada bir ikon haline gelen Cavadzade, son olarak Üç Kuruş'ta yer aldı.

Dizide Bahar karakterini canlandıran ve finalden önce projeden ayrılan güzel isim, Gökhan Alkan ile olan aşkını geçtiğimiz haftalarda sonlandırdı.

Evlilik hazırlığı yapan Gökhan Alkan ile yollarını ayıran Nesrin Cavadzade, şu sıralar tatilin tadını çıkarmakla meşgul...

40 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

Cesur tatil kareleriyle Gökhan Alkan'a nispet yapan Nesrin Cavadzade'nin bikinili fotoğrafı ise görenleri mest etti.

İşte Nesrin Cavadzade'nin yeni paylaşımları...