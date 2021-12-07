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    Nesrin Cavadzade'nin aşkı Gökhan Alkan'ın eski sevgilisi bakın hangi güzelmiş

    Kalp Yarası dizisinde Ferit karakterine hayat veren Gökhan Alkan, eski aşkıyla gündeme geldi. Yakışıklı oyuncunun eski aşkını görenler, şaşırdı. Alkan şu sıralar, Nesrin Cavadzade ile birlikte.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 18:21
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    Nesrin Cavadzade'nin aşkı Gökhan Alkan'ın eski sevgilisi bakın hangi güzelmiş

    ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisinin çekimleri, Antakya'da devam ediyor.

    Reytinglerde inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen proje, Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'i bir araya getirdi.

    İki başarılı ismin yer aldığı dizide, birbirinden usta ve ünlü isim boy gösteriyor. Her bölümü ile farklı bir heyecan yaşatan Kalp Yarası'nda Gökhan Alkan, Ferit karakterine hayat veriyor.

    Kalp Yarası'ndan önce Yasak Elma dizisinde karşımıza çıkan ve dikkatleri çeken Alkan, Nesrin Cavadzade ile aşk yaşıyor.

    İkili birlikte yer aldıkları Yasak Elma setinde tanışıp yeni bir aşka yelken açarken, Gökhan Alkan'ın eski sevgilisi gündeme geldi.

    Dizinin ve oyuncunun hayranları, eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

    GÖKHAN ALKAN VE SERAY KAYA

    FOX ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisinde tanışan Seray Kaya ve Gökhan Alkan, bir dönem aşk yaşadı.

    Uzun bir süre gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, dizinin son bölümünde gazetecilere yakalandı.

    Kısa bir süre aşk yaşayan ikilinin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.

    Nesrin Cavadzade nin aşkı Gökhan Alkan ın eski sevgilisi bakın hangi güzelmiş #1

    Nesrin Cavadzade nin aşkı Gökhan Alkan ın eski sevgilisi bakın hangi güzelmiş #2

    Nesrin Cavadzade nin aşkı Gökhan Alkan ın eski sevgilisi bakın hangi güzelmiş #3

    Nesrin Cavadzade nin aşkı Gökhan Alkan ın eski sevgilisi bakın hangi güzelmiş #4

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