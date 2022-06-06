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    • Nesrin Cavadzade'nin kalçasına inen sırt dekoltesi sosyal medyayı aydınlattı! 'Sen neymişsin be yılan Şahika'

    Nesrin Cavadzade'nin kalçasına inen sırt dekoltesi sosyal medyayı aydınlattı! 'Sen neymişsin be yılan Şahika'

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nesrin Cavadzade, son paylaştığı pozlarla görenin aklını başından aldı. Oyuncunun ışıl ışıl elbisesi ve sırt dekoltesi, güzelliğine güzellik kattı.
    • 06.06.2022 - 16:52
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    Nesrin Cavadzade'nin kalçasına inen sırt dekoltesi sosyal medyayı aydınlattı! 'Sen neymişsin be yılan Şahika'

    30 Temmuz 1982 yılında Bakü'de dünyaya gelen Nesrin Cavadzade, Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

    Mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi alan güzel isim Türkçe dışında İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve Arapça biliyor.

    Kendisini geliştirmeye her zaman özen gösteren oyuncu, 2019-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat verdi.

    Şahika Ekinci karakteri sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Nesrin Cavadzade, son olarak Üç Kuruş dizisinde boy gösterdi.

    Üç Kuruş dizisinde Bahar'a hayat veren ancak akıllarda hep Şahika olarak kalan Cavadzade, sosyal medya hesabından yeni kareler paylaştı.

    Sosyal medya hesabından yayınladığı elbisesi ile ışıldayan Cavadzade, herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

    Nesrin'de beğenilen pozlar

    Derin sırt dekoltesi ile herkesin beğenisini kazanan Cavadzade, Üç Kuruş dizisinden sonra yurt dışına çıktı.

    Yeni karelerini sosyal medyaya yükleyen oyuncuya, "Yasak Elma'ya dön" tarzında binlerce yorum geldi.

    Oyuncunun yeni sezonda hangi projede yer alacağı henüz net değil..

    Gökhan Alkan ile nikah masasına oturmaya hazırlanan güzel yıldız, pozlarıyla akıl almaya devam edecek gibi duruyor.

    Nesrin Cavadzade nin kalçasına inen sırt dekoltesi sosyal medyayı aydınlattı! Sen neymişsin be yılan Şahika #1

    Nesrin Cavadzade nin kalçasına inen sırt dekoltesi sosyal medyayı aydınlattı! Sen neymişsin be yılan Şahika #2


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