Netflix 1899 dizisinin konusu nedir? 1899 dizisinin oyuncuları kimler?

Netflix'te yeni yayınlanan 1899 dizisi ile yeni bir projeye imza atıldı. Peki Netflix 1899 dizisinin konusu nedir? İşte Netflix 1899 dizisi oyuncuları...

Dünyaca ünlü dijital platformlar arasında yer alan Netflix, 1899 dizisi ile gündeme geliyor. 17 Kasım 2022 Perşembe günü yayınlanmaya başlayan 1899 dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dizi gizem ve korku öğelerini içerisinde barındırıyor. Peki Netflix 1899 dizisinin konusu nedir?

Netflix 1899 dizisi konusu nedir?

1989 dizisi, Amerika'ya doğru yola çıkan ve bu yolculuk esnasında yaşamları tamamen değişen Avrupalı göçmenlerin hikayesini anlatıyor. Dizide Avrupa'nın farklı bölgelerinden bir araya gelen insanların büyük umutlarla çıktıkları bu yolculukta herkesi çeşitli zorluklar beklemektedir.

Ayrıca yeni yüzyıla ve kendilerini bekleyen yeni hayata yaklaşmakta olan kişiler, okyanusta sürüklenen bir göçmen botuyla denk gelirler. Bu tesadüf onların hayatlarının değişmesine, korkunç bir kabusun içine sürüklenmelerine sebep olacaktır.

1899 dizisi oyuncuları kimler?

Emily Beecham

Aneurin Bernard

Andreas Pietschmann

Miguel Bernardeau

Yann Gael

Mathilde Ollivier

Jonas Bloquet

Rosalie Craig

Jose Pimentao

Isabella Wel

Gabby Wong