Netflix anime bursu nedir, nasıl alınır? Anime bursu şartları nelerdir?

Netflix, 18-25 yaş arası lise mezunu 10 kişiye anime kursu için burs vereceğini duyurdu. Belirlenen şartları sağlayan gençlerinm başvurabileceği burs hakkında yoğun bir araştırma sürüyor.

Japonya'ya özgü bir kültür olan animeler, dünya çapında da ilgi görüyor.

Tokyo Sasayuri Video Eğitim Kurumu’nda gerçekleşecek 6 aylık kurs kılavuzluğunu, ‘Ruhların Kaçışı (Spirited Away)’ ve ‘Yürüyen Şato (Howl’s Moving Castle)’ gibi Studio Ghibli klasikleriyle tanınan Hitomi Tateno üstelenecek.

NETFLİX ANİME BURSU NEDİR, NASIL ALINIR?

Netflix, "Attack on Titan", "Great Pretender" ve "Seraph of the End" gibi anime serilerinin yaratıcısı WIT Studio ile yaptığı iş birliği kapsamında, seçilecek 10 adaya tam burs verecek.

Anime kursuna WIT Animator Academy sitesinden 28 Şubat’a kadar başvurabilir.

Dünyanın her yerinden başvuru kabul ediliyor ancak adayların Japonca bilmesi gerekiyor.

ANİME NEDİR?

Anime tanım olarak, animasyon veya çizgi film anlamına gelmektedir. Japonca’da kelime anlamı ise animasyonlu karikatürdür.

Çizgi filmlerle benzer teknik özelliklere sahip olmasına karşın, oldukça farklı ve kendine has çizim tekniklerine sahiptir.

1900lü yıllara kadar dayanan anime tarihi, 2000’li yıllarda tüm dünya tarafından popüler bir hale gelmeyi başarmıştır. Asıl animenin çıkış noktası ise 1963 yılında Osamu Tezuka’nın ‘’Astro Boy’’ adlı animesinin televizyonda yayınlanmasıyla başlamıştır.

Animeleri diğer çizgi filmlerden ve animasyonlardan ayıran özellikleri vardır.Animeler her yaştan insan gruplarına hitap eder.Ayrıca mantıklı,mantıksız,olağan veya olağan dışı her konuyu da kabul eder.