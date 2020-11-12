Netflix Bir Başkadır konusu nedir? Bir Başkadır dizi oyuncuları kimlerdir?

Netflix platformunda yayınlanacak bir Türk dizisi olan "Bir Başkadır", 12 Kasım Perşembe günü seyirciyle buluşuyor. Merakla beklenen Bir Başkadır dizisinin başrolünde Öykü Karayel yer alıyor.

Yayına çıkış tarihi için gün sayılan Bir Başkadır dizisi bugün, 12 Kasım Perşembe günü, 8 bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

'Masum' dizisinin yapımcısı olan, aynı zamanda Taylan Biraderler imzalı 'Azizler' filminin de senaryosunu kaleme alan Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 'Bir Başkadır' ile ilgili detaylar merak ediliyor.

Netflix platformunda Türkiye’nin hazırlayıp yayınlayacağı 4. orijinal yapım olacak olan Bir Başkadır dizisi, daha çok toplumsal tabuların, kişiler üzerindeki etkilerini konu alarak bir ilke imza atıyor.

BİR BAŞKADIR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir Başkadır dizisi farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalıyor.

BİR BAŞKADIR DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen üstlenmektedir.8 bölümden oluşan mini dizisinin oyuncu kadrosunda:

Öykü Karayel,

Fatih Artman,

Funda Eryiğit,

Alican Yücesoy,

Tülin Özen,

Defne Kayalar,

Bige Önal,

Settar Tanrıöğen gibi başarılı oyuncular yer almaktadır.