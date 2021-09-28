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- Netflix CEO'su ilk kez paylaştı: İşte en çok izlenen dizi ve filmler
Netflix CEO'su ilk kez paylaştı: İşte en çok izlenen dizi ve filmler
- Haber Merkezi
- 28.09.2021 - 11:20
Dizi, film ve özel içerikleriyle dünyada 200 milyondan fazla aboneye ulaşan dijital platform Netflix, tarihinde ilk kez izlenme verilerini paylaştı.
TOP10 listesi ile en çok izlenenleri sıralayan Netflix, izlenme oranlarını paylaşma konusunda oldukça katı davranıyordu.
Yeni bir karar alan Netflix, en azından kendi bünyesindeki yapımların toplam izlenme sürelerini açıkladı. CEO Ted Sarantos tarafından paylaşılan liste ilk kez bu kadar netti.
NETFLİX 'EN'LERİ
Netflix’e özel dizilerde, 625 milyon saatlik izlenme süresiyle Bridgerton'un ilk sezonu, 282 milyon saat izlenmeyle başı çekti.
Netflix’e özel filmlerde ise Bird Box listenin en tepesinde yer aldı. 2020 yılında izleyicilerle buluşan ve yakında devam filmini de izleyeceğimiz Extraction ise 231 milyon saat ile ikinci sırayı kaptı.
La Casa de Papel, Stranger Things, Thw Witcher ve You gibi yapımlarda listeye girdi.
İşte Netflix'in ilk kez açıkladığı 'en'ler...
NETFLİX EN ÇOK İZLENEN DİZİLER
- Bridgerton, Sezon 1 – 625 milyon saat
- La Casa de Papel, Bölüm 4 – 619 milyon saat
- Stranger Things 3 – 582 milyon saat
- The Witcher, Sezon 1 – 541 milyon saat
- 13 Reasons Why, Sezon 2 – 496 milyon saat
- 13 Reasons Why, Sezon 1 – 476 milyon saat
- You, Sezon 2 — 457 milyon saat
- Stranger Things 2 – 427 milyon saat
- La Casa de Papel, Bölüm 3 – 426 milyon saat
- Ginny & Georgia, Sezon 1 – 381 milyon saat
NETFLİX EN ÇOK İZLENEN FİLMLER
- Bird Box — 282 milyon saat
- Extraction — 231 milyon saat
- The Irishman — 215 milyon saat
- The Kissing Booth 2 — 209 milyon saat
- 6 Underground — 205 milyon saat
- Spenser Confidential — 197 milyon saat
- Enola Holmes — 190 milyon saat
- Army of the Dead — 187 milyon saat
- The Old Guard — 186 milyon saat
- Murder Mystery — 170 milyon saat