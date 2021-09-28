Netflix CEO'su ilk kez paylaştı: İşte en çok izlenen dizi ve filmler

Netflix CEO'su ilk kez paylaştı: İşte en çok izlenen dizi ve filmler

Netflix'in CEO'su Ted Sarantos, platformun en çok izlenen yapımlarına dair bugüne kadarki en kapsamlı tabloyu yayımladı. Dizi sıralamasında Bridgerton 1'inci olurken, filmlerde ise Bird Box yer aldı.

Dizi, film ve özel içerikleriyle dünyada 200 milyondan fazla aboneye ulaşan dijital platform Netflix, tarihinde ilk kez izlenme verilerini paylaştı.

TOP10 listesi ile en çok izlenenleri sıralayan Netflix, izlenme oranlarını paylaşma konusunda oldukça katı davranıyordu.

Yeni bir karar alan Netflix, en azından kendi bünyesindeki yapımların toplam izlenme sürelerini açıkladı. CEO Ted Sarantos tarafından paylaşılan liste ilk kez bu kadar netti.

NETFLİX 'EN'LERİ

Netflix’e özel dizilerde, 625 milyon saatlik izlenme süresiyle Bridgerton'un ilk sezonu, 282 milyon saat izlenmeyle başı çekti.

Netflix’e özel filmlerde ise Bird Box listenin en tepesinde yer aldı. 2020 yılında izleyicilerle buluşan ve yakında devam filmini de izleyeceğimiz Extraction ise 231 milyon saat ile ikinci sırayı kaptı.

La Casa de Papel, Stranger Things, Thw Witcher ve You gibi yapımlarda listeye girdi.

İşte Netflix'in ilk kez açıkladığı 'en'ler...

NETFLİX EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

Bridgerton, Sezon 1 – 625 milyon saat

La Casa de Papel, Bölüm 4 – 619 milyon saat

Stranger Things 3 – 582 milyon saat

The Witcher, Sezon 1 – 541 milyon saat

13 Reasons Why, Sezon 2 – 496 milyon saat

13 Reasons Why, Sezon 1 – 476 milyon saat

You, Sezon 2 — 457 milyon saat

Stranger Things 2 – 427 milyon saat

La Casa de Papel, Bölüm 3 – 426 milyon saat

Ginny & Georgia, Sezon 1 – 381 milyon saat

NETFLİX EN ÇOK İZLENEN FİLMLER