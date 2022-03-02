Netflix dizisi Uysallar'ın konusu nedir, oyuncuları kimler? İki usta aynı dizide!

Netflix'in yeni yerli dizisi Uysallar'ın yayın tarihi belli oldu. Usta oyuncuları buluşturan Uysallar, bir aile kara komedisini anlatacak.Peki Uysallar ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kim?

Netflix, Hakan Günday'ın kaleminden, Onur Saylak'ın gözünden anlatılan sekiz bölümlük disfonksiyonel aile kara komedisi "Uysallar"ın yayın tarihini duyurdu.

Ay Yapım imzalı Uysallar dizisi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla göz kamaştırıyor.

Dizinin başrollerini Haluk Bilginer, Uğur Yücel, Öner Erkan ve Songül Eden paylaşıyor.

“Ben en son ne zaman mutluydum?” mottolu sekiz bölümlük disfonksiyonel aile kara komedisi Uysallar için geri sayım başladı.

Peki Uysallar dizisi ne zaman yayınlanacak? Uysallar konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

NETFLİX UYSALLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Uysallar dizisi, 30 Mart Çarşamba günü Netflix'te yayınlanacak.

UYSALLAR DİZİ KONUSU

İçerik hakkında Netflix Türkiye’den gelen resmî açıklama tam olarak şöyle:

“İçerik; 2020 yılında çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesidir.

Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır. Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız.

Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda “ben en son ne zaman mutluydum?” diye sordurtacaktır.”





UYSALLAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Öner Erkan (Oktay Uysal), Songül Öden (Nil Uysal), Haluk Bilginer (Berhudar), Uğur Yücel'in (Olcay Uysal) paylaştığı, oyuncu kadrosunda aynı zamanda Umut Yeşildağ (Ege Uysal), Nilay Yeral (Ece Uysal), Bilyana Jovanovska (Sofia), Serkan Altunorak (Suat), İbrahim Selim (Mert), Nezaket Erden'in (Yağmur) yer aldığı Uysallar'ın yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.