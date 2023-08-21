Netflix duyurdu: Kulüp dizisi 2.sezon ne zaman? Yayın tarihi ve konusu... Netflix imzalı Türk dizisi Kulüp, ilk sezonuyla seyircilerin beğenisini kazanırken, 2. sezon tarihi de açıklandı.

ensonhaber.com

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Metin Akdülger ve Barış Arduç gibi dikkat çekici isimlerin yer aldığı Kulüp dizisi 5 Kasım'da Netflix’te yayına girdi.

1950’li yıllarda Beyoğlu gece hayatının perde arkasında İstanbul’daki sefaradların hikayesini anlatan Kulüp, dönemi yansıtan kostümleri, dekoru, müzikleriyle izleyiciyi resmen geçmişe götürdü.

Uzun yıllar hapishaneden çıktıktan sonra, bebekken terk etmek zorunda kaldığı kızı Raşel’le bir araya gelen Matilda ve çevresindekilerin hikayesini anlatan Kulüp’ün hikayesi izleyenlerin beğenisini kazandı.

6 bölümü yayınlanan diziyi bir solukta bitirenler ise, ikinci sezona dair gelişmeleri merak ediyor.

Kulüp dizisi 2. sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak soruları Neflix'ten gelen açıklama ile yanıt buldu.

İşte tarihi

Kulüp, yeni sezonuyla 15 Eylül’de Netflix’te yayında olacak.

Netflix'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Kulüp İstanbul kapılarını yeniden açıyor. #Kulüp yeni sezonuyla 15 Eylül’de sadece Netflix’te.

2. sezon konusu

Yeni sezonunda dizinin hikayesi 1960’lı yılların İstanbul’unda devam ediyor.

Artık 5 yaşına gelen Rana, Kulüp’ün hareketli ve pırıltılı dünyasına hayranlık duyarak büyürken, Matilda ve Çelebi Kulüp’ü her şeye rağmen ayakta tutabilmek için ellerinden geleni yapıyor.

Raşel’in Rana ile kendi ailesini kurmayı öğrenme mücadelesini de konu alan sezonda Kulüp ailesi bütün zorluklara karşı dimdik durmaya çalışarak birbirine her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetleniyor.