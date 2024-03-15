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Netflix duyurdu: Kuş Uçuşu 3.sezon (final) ne zaman? İşte yayın tarihi

Netflix duyurdu: Kuş Uçuşu 3.sezon (final) ne zaman? İşte yayın tarihi Başrollerinde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, Miray Daner, İrem Sak gibi isimlerin rol aldığı Kuş Uçuşu dizisi, 3. sezonuyla final yapacak. Netflix, yeni sezon tarihini de açıkladı. İşte Kuş Uçuşu final sezonu...