Netflix duyurdu: Kuş Uçuşu 3.sezon (final) ne zaman? İşte yayın tarihi

Netflix'in Ay Yapım imzalı dizisi Kuş Uçuşu, iki sezonuyla adından söz ettirmeyi başardı.
Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı internet dizisi Kuş Uçuşu, Z ve Y kuşağı arasındaki çatışmayı anlatıyor.
Son bölümde eşiyle ayrılan ve aşkına dönen Lale tam rahata erdiğini düşünürken, cinsel görüntülerinin yayıldığı haberiyle yıkıldı.
Oldukça heyecanlı bir final yapan Kuş Uçuşu, izleyicilerin nefesini kesti.
Kuş Uçuşu 3. sezon gelecek mi diye merak edilirken, final haberi geldi.
Netflix, Kuş Uçuşu final tarihini açıkladı.
Peki Kuş Uçuşu 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Kuş Uçuşu 3. sezon tarihi
Netflix Türkiye'nin X hesabından yaptığı duyuruda Kuş Uçuşu dizisinin 3. ve final sezonu fragmanı yayınlandı.
"Herkes konuştu, söz şimdi Lale Kıran’da. Kuş Uçuşu final sezonuyla 11 Nisan’da sadece Netflix’te." notuyla yayınlanan fragmanda dizinin final sezonunun 11 Nisan'da yayınlanacağı açıklandı.