Netflix hissedarları abone krizini yargıya taşıdı

6 ay boyunca abone sayısındaki düşüşü saklayan Netflix'e, hissedarları tazminat davası açtı.

Dünyanın en büyük online dizi ve film platformu Netflix'te abone krizi büyüyor.

Şirket, kurulduğu günden bu yana en büyük abonelik iptali ile gündeme gelmişti.

Son olarak yönetimin, bu abonelik iptallerini hissedarlarından sakladığı ortaya çıktı.

Hissedarlar mahkemeye başvurdu

Şirketin yatırımcıları, hisselerde yaşanan değer kaybının ardından San Francisco federal bölge mahkemesinde dava açtı.

Davada Netflix Eş Genel Müdürleri Reed Hastings ve Ted Sarandos ile Finans Direktörü Spencer Neumann sanık sıfatıyla yer aldı.

Tazminat talep ettiler

Davada, şirketin yatırımcılara 19 Ekim 2021 ve 19 Nisan 2022 tarihleri ​​arasında yanlış bilgi verdiği ve abone sayısındaki gözle görülür düşüşü sakladığı belirtilerek, şirketten tazminat talep edildi.

Yüzde 20 değer kaybı

Netflix'in hisseleri, abone sayılarında düşüş yaşandığının duyurulmasının ardından ocak ayında yüzde 20 değer kaybetmişti.

20 Nisan'da ise platfmormun 200 bin abone kaybettiği ve 2.5 milyon yeni abone hedefine ulaşılamadığı açıklanmıştı.

Bunun sonucunda şirket, bir gün içinde tarihindeki en büyük kaybı yaşadı. Hisse fiyatları 199.87 dolara kadar geriledi.