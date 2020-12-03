Netflix, İstanbul'da ofis açıyor

Dünya genelinde 195 milyon üyesi bulunan medya platformu Netflix, Türkiye'de ofis açma kararı aldı. 2021'in ikinci yarısında açılması planlanan Netflix ofisiyle, istihdam olanağı da oluşacak.

Netflix, Türkiye'ye yönelik yatırımlarını hızlandıran çalışmalar gerçekleştiriyor.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Netflix, 2021'in ikinci yarısında Türkiye'de ofis açacak.

Dünya genelinde 195 milyon üyesi bulunan Netflix'in bu adımı, Türkiye'de üretilen başarılı yapımların dünyaya daha güçlü bir şekilde taşınmasına aracı olacak.

İSTİHDAM OLANAĞI DA SAĞLAYACAK

Netflix'in Türkiye ekibine ev sahipliği yapması planlanan ofis, yeni istihdam olanaklarını beraberinde getirecek.

KÜLTÜR DİPLOMASİSİNE KATKI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle son 15 yılda büyük gelişim yaşayan sinema ve dizi sektörümüz, ekonomik büyüklüğünün yanı sıra tanıtım ve kültür diplomasisinin önemli araçlarından birisi haline gelmiştir.

Bu anlamda Netflix gibi global bir şirketin ülkemizde ofis açma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye’de üretilen dizi ve filmlerin 190 ülkede izlenebilir olmasının sektörümüzü uluslararası alanda daha görünür kılacağını ve film turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünmekteyim."





"İSTANBUL'DA OFİS AÇMAK BİZİ GURURLANDIRIYOR"

Netflix'in Kurucusu ve eş CEO'su Reed Hastings, Türkiye'nin, zengin kültürü ve köklü hikaye anlatma geleneği ile kendileri için çok değerli bir ülke olduğunu belirterek, "Bu nedenle muhteşem bir şehir olan İstanbul'da ofis açacak olmak bizi gururlandırıyor. Türkiye'ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak. Türkiye'deki 3 milyonu aşkın üyemize ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARDA VERİMLİLİK ARTACAK

Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş ise, Türkiye'nin etkileyici hikayelerini anlatma heyecanlarının, gelecek yatırımlar için kendilerine güç verdiğini bildirdi.

Diştaş, "Bu yolda, İstanbul ofisimizin açılacak olması ile birlikte, kreatif ekiplerimiz ve paydaşlarımızla olan yakın çalışmalarımızın daha da verimli bir şekilde süreceğine inanıyoruz. Ülkemizin özgün hikayelerini, 195 milyon Netflix üyesine sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Netflix, bir süre önce dünyanın dört bir yanındaki üyelerinin Türkiye'de üretilen yapımlara daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan "Made in Turkey" içerik koleksiyonunu kullanıma sunmuştu.

Özel bir adres (netflix.com/MadeInTurkey) aracılığıyla dünyanın her noktasından erişilebilen bu koleksiyonda, Türkiye'de üretilen orijinal ve lisanslı yapımlar 30'un üzerinde farklı dildeki altyazı ve dublaj seçenekleriyle birlikte izlenebiliyor.

TÜRK YAPIMLARINI İZLEYEN ÜLKELER

Netflix'in sunduğu orijinal ve lisanslı Türk yapımlarını en çok izleyen 20 ülke içerisinde alfabetik sırayla ABD, Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa, Hindistan, İspanya, İtalya, Kanada, Kolombiya, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan ve Şili gibi dünyanın pek çok farklı noktası yer alıyor.

Türkiye'deki yatırımlarını artırmaya devam eden şirket, kısa süre önce Türkiye'de 10 yeni orijinal yapıma imza atacağını da duyurmuştu.