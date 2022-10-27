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    Netflix Türkiye'nin Kasım 2022 programı belli oldu! İşte Netflix’in Kasım ayı içerik takvimi..

    Netflix platformunda Kasım ayında yayınlanacak dizi ve filmlerin programı belli oldu. İşte Netflix Kasım ayı içerik takvimi..
    • 27.10.2022 - 12:33
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    Netflix Türkiye'nin Kasım 2022 programı belli oldu! İşte Netflix’in Kasım ayı içerik takvimi..

    Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix'in Kasım ayı içerik takvimi belli oldu. Dünyanın en popüler dizi ve film izleme platformlarından olan Netflix, Kasım ayında üyelerine sunacağı yeni içerikleri duyurdu.

    Merakla beklenen dizi ve filmler Kasım ayında Netflix platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.

    Netflix'in Kasım 2022'de yayınlayacağı programları sizler için derledik. İşte Netflix’in Kasım ayı içerik takvimi:

    1 Kasım

    Gabby’nin Hayal Evi (6. sezon), Hacker Savaşları, Attack on Finland, The Bad Guys, The Bodyguard, Dennis the Menace, Dolphin Tale, Key & Peele (3 sezon), The Legend of Zorro, The Little Rascals, The Little Rascals Save the Day, Man on a Ledge, The Mask of Zorro, Mile 22, Moneyball, Notting Hill, Oblivion, The Pink Panther, The Pink Panther 2, Still Alice, Think Like a Man, Top Gear: Season 31, Training Day, Up in the Air

    2 Kasım

    The Final Score, Young Royals (2. sezon), Katil Sally

    3 Kasım

    Blockbuster, Ejderhalar Prensi (4. sezon), Panayotis Pascot: Almost

    4 Kasım

    Buying Beverly Hills, Kralın Süvarisi, Enola Holmes 2, The Fabulous, Lookism, Manifest (4. sezon – 1. kısım)

    6 Kasım

    Captain Phillips

    7 Kasım

    Deepa & Anoop (2. sezon)

    8 Kasım

    Behind Every Star, The Calaus Family 2, Minion & More Volume 2, Neal Brennan: Blocks, Triviaverse

    9 Kasım

    Angels & Demons, The Crown (5. sezon), FIFA’nın İç Yüzü, Bir Tuhaf Futbol Filmi, The Railway Man

    10 Kasım

    Noel Çarpması, Lost Bullet 2, Aşkta Yalan Yok: Sardinya, Alabama Eyaleti Brittany Smith’e Karşı, Warrior Run (2. sezon)

    11 Kasım

    Kadim Uygarlıklar, Capturing the Killer Nurse, Kal, Down to Earth with Zac Efron: Down Under, Goosebumps, Yeterince Siyah mıyız?, Laguna Beach (1 ve 2. sezon), Sevgili Monica, Babamın Ejderhası

    14 Kasım

    Teletabiler, Stutz

    15 Kasım

    Deon Cole: Charleen’s Boy, Johanna Nordström: Call the Police, Kretase Kampı: Saklı Macera, Paraya Koşanlar

    16 Kasım

    Değişim Onun Elinde, Büyük İkramiye, Mind Your Manners, Soğuk Rekabet, Racionais MC’s: Brezilya’nın Efsanevi Hip Hop Grubu, Mucize

    17 Kasım

    1899, Bantú Mama, Dead to Me (3. sezon), Ben Vanessa Guillen, Pepsi, Where’s My Jet?

    18 Kasım

    Elite (6. sezon), The Cuphead Show!, The Great British Baking Show: Holidays (5. sezon), Inside Job (2. part), Hayaller Diyarı, Le Monde De Demain, Somebody, The Violence Action

    21 Kasım

    My Little Pony: Bir iz Bırak, StoryBots: Answer Time

    22 Kasım

    LEGO: City Adventures (4. sezon), Trevor Noah: I Wish You Would

    23 Kasım

    The Boxtrolls, Christmas on Mistletoe Farm, Lesson Plan, Yüzücüler, Taco Günlükleri, The Unbroken Voice, Wednesday, Who’s a Good Boy?

    24 Kasım

    First Love, Noel Günlüğü, Southpaw, The Vanishing, Tyler Perry’s Temptation: Confessions of a Marriage Counselor

    25 Kasım

    Blood & Water (3. sezon)

    28 Kasım

    Ghislaine Maxwell: Filthy Rich, The Action Pack Saves Christmas, Gizemli Vakalar (2. sezon), Crime Scene: The Texas Killing Fields

    30 Kasım

    Romesh Ranganathan: The Cynic, A Man of Action, Benim Adım İntikam, The Lost Patient, Şeflerin Atıştırmalık Sınavı


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