Netflix Türkiye'nin Kasım 2022 programı belli oldu! İşte Netflix’in Kasım ayı içerik takvimi..

Netflix platformunda Kasım ayında yayınlanacak dizi ve filmlerin programı belli oldu. İşte Netflix Kasım ayı içerik takvimi..

Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix'in Kasım ayı içerik takvimi belli oldu. Dünyanın en popüler dizi ve film izleme platformlarından olan Netflix, Kasım ayında üyelerine sunacağı yeni içerikleri duyurdu.

Merakla beklenen dizi ve filmler Kasım ayında Netflix platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Netflix'in Kasım 2022'de yayınlayacağı programları sizler için derledik. İşte Netflix’in Kasım ayı içerik takvimi:

1 Kasım

Gabby’nin Hayal Evi (6. sezon), Hacker Savaşları, Attack on Finland, The Bad Guys, The Bodyguard, Dennis the Menace, Dolphin Tale, Key & Peele (3 sezon), The Legend of Zorro, The Little Rascals, The Little Rascals Save the Day, Man on a Ledge, The Mask of Zorro, Mile 22, Moneyball, Notting Hill, Oblivion, The Pink Panther, The Pink Panther 2, Still Alice, Think Like a Man, Top Gear: Season 31, Training Day, Up in the Air

2 Kasım

The Final Score, Young Royals (2. sezon), Katil Sally

3 Kasım

Blockbuster, Ejderhalar Prensi (4. sezon), Panayotis Pascot: Almost



4 Kasım

Buying Beverly Hills, Kralın Süvarisi, Enola Holmes 2, The Fabulous, Lookism, Manifest (4. sezon – 1. kısım)

6 Kasım

Captain Phillips

7 Kasım

Deepa & Anoop (2. sezon)

8 Kasım

Behind Every Star, The Calaus Family 2, Minion & More Volume 2, Neal Brennan: Blocks, Triviaverse

9 Kasım

Angels & Demons, The Crown (5. sezon), FIFA’nın İç Yüzü, Bir Tuhaf Futbol Filmi, The Railway Man

10 Kasım

Noel Çarpması, Lost Bullet 2, Aşkta Yalan Yok: Sardinya, Alabama Eyaleti Brittany Smith’e Karşı, Warrior Run (2. sezon)

11 Kasım

Kadim Uygarlıklar, Capturing the Killer Nurse, Kal, Down to Earth with Zac Efron: Down Under, Goosebumps, Yeterince Siyah mıyız?, Laguna Beach (1 ve 2. sezon), Sevgili Monica, Babamın Ejderhası

14 Kasım

Teletabiler, Stutz

15 Kasım

Deon Cole: Charleen’s Boy, Johanna Nordström: Call the Police, Kretase Kampı: Saklı Macera, Paraya Koşanlar

16 Kasım

Değişim Onun Elinde, Büyük İkramiye, Mind Your Manners, Soğuk Rekabet, Racionais MC’s: Brezilya’nın Efsanevi Hip Hop Grubu, Mucize

17 Kasım

1899, Bantú Mama, Dead to Me (3. sezon), Ben Vanessa Guillen, Pepsi, Where’s My Jet?

18 Kasım

Elite (6. sezon), The Cuphead Show!, The Great British Baking Show: Holidays (5. sezon), Inside Job (2. part), Hayaller Diyarı, Le Monde De Demain, Somebody, The Violence Action

21 Kasım

My Little Pony: Bir iz Bırak, StoryBots: Answer Time

22 Kasım

LEGO: City Adventures (4. sezon), Trevor Noah: I Wish You Would

23 Kasım

The Boxtrolls, Christmas on Mistletoe Farm, Lesson Plan, Yüzücüler, Taco Günlükleri, The Unbroken Voice, Wednesday, Who’s a Good Boy?

24 Kasım

First Love, Noel Günlüğü, Southpaw, The Vanishing, Tyler Perry’s Temptation: Confessions of a Marriage Counselor

25 Kasım

Blood & Water (3. sezon)

28 Kasım

Ghislaine Maxwell: Filthy Rich, The Action Pack Saves Christmas, Gizemli Vakalar (2. sezon), Crime Scene: The Texas Killing Fields

30 Kasım

Romesh Ranganathan: The Cynic, A Man of Action, Benim Adım İntikam, The Lost Patient, Şeflerin Atıştırmalık Sınavı