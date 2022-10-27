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- Netflix Türkiye'nin Kasım 2022 programı belli oldu! İşte Netflix’in Kasım ayı içerik takvimi..
Netflix Türkiye'nin Kasım 2022 programı belli oldu! İşte Netflix’in Kasım ayı içerik takvimi..
- 27.10.2022 - 12:33
Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix'in Kasım ayı içerik takvimi belli oldu. Dünyanın en popüler dizi ve film izleme platformlarından olan Netflix, Kasım ayında üyelerine sunacağı yeni içerikleri duyurdu.
Merakla beklenen dizi ve filmler Kasım ayında Netflix platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.
Netflix'in Kasım 2022'de yayınlayacağı programları sizler için derledik. İşte Netflix’in Kasım ayı içerik takvimi:
1 Kasım
Gabby’nin Hayal Evi (6. sezon), Hacker Savaşları, Attack on Finland, The Bad Guys, The Bodyguard, Dennis the Menace, Dolphin Tale, Key & Peele (3 sezon), The Legend of Zorro, The Little Rascals, The Little Rascals Save the Day, Man on a Ledge, The Mask of Zorro, Mile 22, Moneyball, Notting Hill, Oblivion, The Pink Panther, The Pink Panther 2, Still Alice, Think Like a Man, Top Gear: Season 31, Training Day, Up in the Air
2 Kasım
The Final Score, Young Royals (2. sezon), Katil Sally
3 Kasım
Blockbuster, Ejderhalar Prensi (4. sezon), Panayotis Pascot: Almost
4 Kasım
Buying Beverly Hills, Kralın Süvarisi, Enola Holmes 2, The Fabulous, Lookism, Manifest (4. sezon – 1. kısım)
6 Kasım
Captain Phillips
7 Kasım
Deepa & Anoop (2. sezon)
8 Kasım
Behind Every Star, The Calaus Family 2, Minion & More Volume 2, Neal Brennan: Blocks, Triviaverse
9 Kasım
Angels & Demons, The Crown (5. sezon), FIFA’nın İç Yüzü, Bir Tuhaf Futbol Filmi, The Railway Man
10 Kasım
Noel Çarpması, Lost Bullet 2, Aşkta Yalan Yok: Sardinya, Alabama Eyaleti Brittany Smith’e Karşı, Warrior Run (2. sezon)
11 Kasım
Kadim Uygarlıklar, Capturing the Killer Nurse, Kal, Down to Earth with Zac Efron: Down Under, Goosebumps, Yeterince Siyah mıyız?, Laguna Beach (1 ve 2. sezon), Sevgili Monica, Babamın Ejderhası
14 Kasım
Teletabiler, Stutz
15 Kasım
Deon Cole: Charleen’s Boy, Johanna Nordström: Call the Police, Kretase Kampı: Saklı Macera, Paraya Koşanlar
16 Kasım
Değişim Onun Elinde, Büyük İkramiye, Mind Your Manners, Soğuk Rekabet, Racionais MC’s: Brezilya’nın Efsanevi Hip Hop Grubu, Mucize
17 Kasım
1899, Bantú Mama, Dead to Me (3. sezon), Ben Vanessa Guillen, Pepsi, Where’s My Jet?
18 Kasım
Elite (6. sezon), The Cuphead Show!, The Great British Baking Show: Holidays (5. sezon), Inside Job (2. part), Hayaller Diyarı, Le Monde De Demain, Somebody, The Violence Action
21 Kasım
My Little Pony: Bir iz Bırak, StoryBots: Answer Time
22 Kasım
LEGO: City Adventures (4. sezon), Trevor Noah: I Wish You Would
23 Kasım
The Boxtrolls, Christmas on Mistletoe Farm, Lesson Plan, Yüzücüler, Taco Günlükleri, The Unbroken Voice, Wednesday, Who’s a Good Boy?
24 Kasım
First Love, Noel Günlüğü, Southpaw, The Vanishing, Tyler Perry’s Temptation: Confessions of a Marriage Counselor
25 Kasım
Blood & Water (3. sezon)
28 Kasım
Ghislaine Maxwell: Filthy Rich, The Action Pack Saves Christmas, Gizemli Vakalar (2. sezon), Crime Scene: The Texas Killing Fields
30 Kasım
Romesh Ranganathan: The Cynic, A Man of Action, Benim Adım İntikam, The Lost Patient, Şeflerin Atıştırmalık Sınavı