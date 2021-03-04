Netflix üyeliği nasıl iptal edilir? 2021 Netflix üyelik iptal işlemi

Netflix üyeliği nasıl iptal edilir? 2021 Netflix üyelik iptal işlemi

Dijital içerik platfromu Netflix, abonelik ücretlerine yapılan zammın ardından iptaller ile karşı karşıya kaldı. Fiyatları fazla bulan kullanıcılar, abonelik iptali işlemini araştırıyor.

Netflix sözcüsü yaptığı açıklama ile Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

Söz konusu zamlar bugünden itibaren yürürlüğe girerken duruma tepki gösteren kullanıcılar iptal seçeneklerini araştırıyor.

Netflix yeni fiyatları merak konusu olurken, üyelik iptali işlemleri de aranan konuların başında geliyor.

Peki Netflix üyelik iptali nasıl yapılır? İşte 2021 Netflix iptal işlemi..

NETFLİX ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Netlix üyeliğini telefondaki uygulamadan iptal etmek için uygulamayı açın.

Daha sonra "Hesap" seçeneğine tıklayın, önünüze açılan pencerede "Üyeliği İptal Et" seçeneğine dokunun.

Daha sonra açılan yeni pencerede "İptal Etme işlemini tamamla" seçeneğini seçiyoruz. Çıkan seçenekte iptal etme gerekçemizi de seçtikten sonra üyeliğiniz iptal edilmiş oluyor.

NETFLİX ERKEN İPTALİ DURUMUNDA

Erkenden iptal ederseniz, ücretsiz deneme sürecinde olsanız bile, hesabınız mevcut faturalama döneminin sonunda otomatik olarak kapanana kadar Netflix izlemeye devam edebilirsiniz.

Hesabınızı yeniden başlatmadığınız sürece ücret tahsil edilmeyecektir.

İPTAL ETTİKTEN SORNA TEKRAR NETFLİX İZLEYEBİLİR MİYİM?

İstediğiniz zaman Hesap sayfanızdan "Netflix hesabınızı yeniden başlatın" bağlantısına tıklayarak ödeme bilgilerinizi tamamladıktan sonra kaldığınız yerde devam edebilirsiniz.

NETFLİX 2021 ÜCRETLERİ

Türkiye'de 2 milyonu aşkın kullanıcısı olan Netflix'te 3 ayrı üyelik seçeneği bulunuyor. Ücretleri şöyle;

Temel üyelik: 26,99 TL/ay - Tek cihaz, SD çözünürlük.

Standart HD: 40,99 TL/ay - İki cihaz, HD çözünürlük.

Özel Ultra HD: 54,99 TL/ay - 4 cihaz, Full ve Ultra HD çözünürlük.