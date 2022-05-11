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    Netflix'e şifre paylaşım yasağı geliyor: Tarih belli oldu

    Netflix şifre paylaşma özelliğini kısıtlamaya hazırlanıyor. 'Ekstra Üye Ekle' özelliği ile artık her ekstra üye için ücret almaya hazırlanan platform, bu özelliği kısa süre içerisinde devreye sokacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 15:44
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    Netflix'e şifre paylaşım yasağı geliyor: Tarih belli oldu

    Dijital yayın platformu Netlfix, hem çok fazla pahalı olmaması hem de farklı içerikleriyle dikkati çekiyordu.

    Bir dönem Türkiye'de oldukça popüler olan dijital platform, kullanımında değişikliklere gitmeye başladı.

    Daha önce birkaç kişinin ortak şifre ile giriş yaptığı hesaplara artık "Dur" denilecek.

    Netflix hayata geçirmeye hazırlandığı özellik ile daha fazla abone kazanmayı amaçlıyor.

    Bu özellik ücret ödemeden içeriklere erişmeyi kısıtlayacak ancak Netflix alternatif çözümler sunmayı ihmal etmeyecek.

    Parola paylaşım özelliği kalkıyor

    WebTekno'nun haberine göre; Netflix, tek hesapla dört üyelik devrinin 2022 yılı bitmeden sona ereceğini doğruladı.

    New York Times tarafından bildirildiği üzere, Netflix yöneticilerinin çalışanlarına, 2022'nin son üç ayından, yani ekim ayı başından itibaren parola paylaşımı özelliğinin kaldırılacağını söylediği kaydedildi.

    Nisan ayında yapılan bir açıklamada yaklaşık olarak yüz milyon hanenin, başka bir hesapla şifre paylaştığı ifade edilmişti.

    Netflix, yeni özellik ile şifre paylaşımı özelliği sayesinde herhangi bir ücret ödemeden hizmetlerinden faydalanan kullanıcılardan kazanç sağlamayı amaçlıyor.

    Netflix e şifre paylaşım yasağı geliyor: Tarih belli oldu #1

    Ucuz reklamlı ödeme paketleri

    Bununla birlikte New York Times, bir süre önce duyurulan daha ucuz ama reklamlı ödeme paketlerinin ne zaman geleceğini açıkladı.

    Buna göre reklamlı paketlerin de 2022 yılının son üç ayı içerisinde Netflix kullanıcılarına tanıtılacağı ifade edildi.

    Netflix e şifre paylaşım yasağı geliyor: Tarih belli oldu #2


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