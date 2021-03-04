Netflix'e zam mı geldi? Netflix ücretleri arttı mı, ne kadar oldu? 2021 Netflix abonelik ücretleri..

Netflix'e zam mı geldi? Netflix ücretleri arttı mı, ne kadar oldu? 2021 Netflix abonelik ücretleri..

Pandemi ile birlikte zirveyi gören online dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye’deki üyelik ücretlerine yüzde 31 ile yüzde 50 arasında zam yaptı. İşte Netflix 2021 üyelik ücretleri..

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yaptı.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte online içerik platfromları revaçta yer alırken, Netflix ise en çok tercih edilenler arasında başı çekiyordu.

Üyeler, Netflix yeni fiyatları hakkında detayları araştırıyor. Netflix'e zam mı geldi, ne kadar oldu? gibi sorular gündemde yer alıyor.

En büyük zam yüzde 50 ile temel pakette gerçekleştirildi. Peki Netflix 2021 ücretleri ne kadar? İşte yeni Netflix paketleri ve ücretleri..

NETFLİX'E ZAM MI GELDİ, NE KADAR?

En son 20 Haziran 2019'da fiyatlarına zam yapan Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerini artırdı.

Zam duyurusunu yapan Netflix, içerik kütüphanesini zenginleştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için üyelik ücretlerinin güncellendiğini söylerken, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz.

4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26.99 TL, Standart plan 40.99 TL, Özel plan ise 54.99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek.”





NETFLİX 2021 ABONELİK ÜCRETLERİ

Zammın ardından yeni Netflix abonelik ücretleri şu şekilde:

TEMEL PLAN ÜCRETİ

17,99 liradan 26,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 50 zam)

STANDART PLAN ÜCRETİ

29,99 liradan 40,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 37 zam)

ÖZEL PLAN ÜCRETİ

41,99 liradan 54,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 30 zam)